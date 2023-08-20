У российского космического корабля "Луна-25" произошел технический сбой

Космическое агентство страны "Роскосмос" заявило, что космический корабль столкнулся с неустановленной проблемой при попытке выйти на предпосадочную орбиту, и что его специалисты анализируют ситуацию, сообщает Zakon.kz.

В "Роскосмос" назвали ситуацию внештатной, однако не уточнили, что именно произошло, и сможет ли аппарат приземлиться на поверхность Луны.

"Сегодня в соответствии с программой полёта "Луны-25", в 14:10 был выдан импульс для перехода станции на предпосадочную орбиту. В ходе выполнения операции, на борту автоматической станции произошла нештатная ситуация, которая не позволила выполнить маневр с заданными параметрами. В настоящее время специалистами группы управления ведется анализ ситуации". "Роскосмос"

Ожидалось, что российский лунный модуль достигнет Луны в период с 21 по 23 августа, примерно в то же время, что и индийский аппарат, который был запущен 14 июля.



Космический корабль должен приземлиться на южном полюсе Луны в понедельник, стремясь приземлиться на спутник Земли перед индийским космическим кораблем. Южный полюс Луны представляет особый интерес для ученых, которые считают, что постоянно затененные полярные кратеры могут содержать воду.

Недавно российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин завершили выход в открытый космос, который продлился более шести часов.