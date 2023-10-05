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Экоактивисты сорвали спектакль в Лондоне

экоактивисты сорвали спектакль Фото: Just Stop Oil
Участники акции "Just Stop Oil" ворвались на сцену во время представления "Отверженных" в лондонском Вест-Энде. Во время исполнения песни Do You Hear The People Sing? члены группы ворвались на сцену с транспарантами, сообщает Zakon.kz.

Актеры на сцене продолжали исполнять песню, а затем отступили назад, после чего работники театра опустили занавес, сообщает Sky News.

Некоторые зрители начали освистывать и кричать в адрес экоактивистов. После сорванного спектакля людей вывели из театра. Полиция арестовала пятерых человек.

"Во время первой половины спектакля "Les Miserables" на сцену ворвались представители компании "Just Stop Oil" и остановили представление. В соответствии с нашими правилами безопасности зрителей попросили покинуть зал, и на место прибыла полиция. К сожалению, у нас не было достаточно времени, чтобы доиграть спектакль до конца. Признавая важность свободы слова, мы должны также уважать право наших зрителей наслаждаться мероприятием, за которое они заплатили".Исполнительный директор театра Delfont Mackintosh Theatres Уильям Виллидж

По словам представителей театра, зрителям вернут деньги за билеты.

Эта акция стала последней в череде публичных протестов "Just Stop Oil", которая ранее срывала также и спортивные мероприятия.

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