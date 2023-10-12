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Госсекретарь США прибыл в охваченный войной Израиль

Госсекретарь США прибыл в охваченный войной Израиль Фото: wikimedia
Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Израиль, чтобы обсудить сложившуюся в стране ситуацию с главой израильского правительства Биньямином Нетаньяху и другими политиками, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Times of Israel 12 октября, самолет Блинкена приземлился в аэропорту Бен-Гуриона в Тель-Авиве. Госсекретаря США встретил министр иностранных дел Израиля Эли Коэн. Энтони Блинкен не стал давать комментариев собравшимся в аэропорту журналистам.

Перед вылетом в Тель-Авив Блинкен сообщал, что планирует встретиться с израильским премьером Биньямином Нетаньяху, президентом Израиля Ицхаком Герцогом и другими политиками, чтобы обсудить текущую ситуацию на Ближнем Востоке. Он также ясно дал понять, что США окажет необходимую поддержку Израилю в конфликте с палестинскими боевиками, и осудил действия движения ХАМАС.


"Я отправляюсь в Израиль с очень простым и ясным посланием от имени президента Соединенных Штатов и американского народа. Соединенные Штаты поддерживают Израиль. Мы должны поддерживать народ Израиля – сегодня, завтра и каждый день", – подчеркнул госсекретарь.

Энтони Блинкен также выразил намерение сотрудничать с израильской стороной, чтобы определить местонахождение взятых в заложники ХАМАСом американских граждан и вызволить их. После визита в Тель-Авив госсекретарь США планирует отправиться в Амман, где встретится с высокопоставленными официальными лицами Иордании и президентом палестинской автономии Махмудом Аббасом.

Тем временем число граждан Израиля, погибших в результате эскалации конфликта, возросло до 1,3 тыс. человек. В секторе Газа количество погибших при ответных израильских ударах достигло 1,2 тыс. человек.

Утром 7 октября боевики палестинского движения ХАМАС атаковали Израиль, выпустив по территории страны несколько тысяч ракет. Вооруженные группы палестинцев пересекли границу и взяли заложников, в том числе детей. В результате атаки погибли тысячи израильтян и иностранных граждан, включая десятки посетителей музыкального фестиваля. Израиль официально ввел военное положение и нанес мощный ответный удар по контролируемым ХАМАСом территориям. Позднее армия Израиля начала осаду сектора Газа.

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