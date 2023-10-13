Госсекретарь США Блинкен: ХАМАС не выражает интересы палестинцев

Госсекретарь США Энтони Блинкен после визита в Тель-Авив отправился в Амман, где встретился с королем Иордании Абдаллой II и сделал ряд заявлений, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает CNN 13 октября, госсекретарь США прибыл в столицу Иордании и провел там переговоры с королем Абдуллой II. Речь шла о политической ситуации в регионе и продолжающемся военном конфликте между Израилем и боевиками палестинского движения ХАМАС.

В ходе встречи Энтони Блинкен заявил, что ХАМАС не выражает интересы палестинского народа и не отражает право палестинцев на достоинство и самоопределение. Он также обсудил с Абдаллой II атаку ХАМАСа на Израиль, работу по возвращению всех захваченных боевиками заложников и предотвращение дальнейшей эскалации конфликта. Кроме того, на встрече шла речь о гуманитарной ситуации в секторе Газа, который осажден армией Израиля.

Блинкен подчеркнул, что Израиль проводит законную военную операцию по самозащите от терроризма, но при этом необходимо учитывать гуманитарные потребности мирных жителей сектора Газа. До этого госсекретарь США встретился с израильскими политиками в Тель-Авиве, где выразил поддержку Израилю и его праву на самооборону.

Ранее представители армии Израиля предупредили ООН о необходимости эвакуировать из северной части сектора Газа около 1,1 млн человек в течение суток. ООН считает невозможным перемещение такого количества населения без катастрофических гуманитарных последствий. Представители движения ХАМАС призвали мирных жителей сектора Газа не эвакуироваться и оставаться в своих домах.

Израиль взял в осаду сектор Газа после того, как боевики палестинского движения ХАМАС атаковали страну 7 октября. После беспрецедентных ракетных обстрелов израильских городов, захвата десятков человек в заложники и убийства мирных жителей в приграничных поселениях армия Израиля нанесла мощный ответный удар по сектору Газа, сровняв с землей целые кварталы. Десятки израильтян и иностранных граждан остаются в заложниках у боевиков. Власти Израиля заявили, что не снимут блокаду сектора Газа до полного освобождения всех заложников. Сейчас израильская армия стягивает танки и пехоту к границе с сектором Газа для начала полномасштабной наземной операции.



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