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ХАМАС освободил двух американских заложниц

ХАМАС освободил двух американских заложниц Фото: канцелярия премьер-министра Израиля
В ночь на 21 октября ХАМАС передал израильской стороне двух американских гражданок, мать и дочь, которые находились в плену с начала обострения конфликта на Ближнем Востоке, сообщает Zakon.kz.

Как заявили в ХАМАС, освобождение заложниц было сделано, "чтобы доказать американскому народу и всему миру, что заявления Байдена и его фашистской администрации являются ложными и безосновательными".

Вскоре 17-летняя Натали Раанан и ее мать Джудит были переданы израильской стороне и власти опубликовали первое фото после освобождения, пишет The Times of Israel.

Известно, что мать и дочь приехали в Израиль к родственникам и 7 октября попали в плен к боевикам ХАМАСА после того, как был открыт огонь по израильской стороне и произошло нападение на участников вечеринки на открытом воздухе.

Как рассказал журналистам отец освобожденной Натали Раанан, у дочери "все хорошо" и они направляются с матерью в Тель-Авив, где их ждут родственники.

Боевики палестинского движения ХАМАС атаковали Израиль 7 октября. Они захватили десятки заложников в нескольких пограничных израильских поселениях, погибли при атаке десятки человек. ЦАХАЛ вытеснила боевиков с территории Израиля. После израильская сторона ввела полную блокаду Сектора Газа и прекратила в регион поставки электричества, воды и топлива.

Накануне военные Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) получили "зеленый свет" на вторжение в сектор Газа. Вскоре стало известно о попадании ракеты в греческую православную церковь в Газе, где укрывались десятки людей. Правительство региона заявило о десятках погибших.

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