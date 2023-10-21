Принц Саудовской Аравии осудил действия ХАМАС

Член королевской семьи Саудовской Аравии принц Турки аль-Фейсал выступил с резкой критикой палестинского движения ХАМАС. Он призвал палестинцев выражать свои интересы "актами гражданского неповиновения", а не военным путем, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Telegraph, принц Турки аль-Фейсал, которого считают влиятельной дипломатической фигурой в арабском мире, раскритиковал движение ХАМАС. Он высказался о конфликте между палестинскими боевиками и Израилем, выступая с речью в американском институте Бейкера, который специализируется на изучении Ближнего Востока.



"Я категорически осуждаю нападения ХАМАС на гражданских лиц любого возраста и пола. В то же время я равно осуждаю неизбирательные бомбардировки мирных граждан Палестины в Газе со стороны Израиля и попытку принудительно выселить их на Синай", – сказал саудовский принц.

Дипломат, ранее служивший послом Саудовской Аравии в Великобритании и США, добавил, что жители Палестины должны выражать свои интересы "актами гражданских выступлений и неповиновения", а не с оружием в руках. Он указал, что агрессия ХАМАСа дала властям Израиля "более обоснованные моральные основания" для военных действий, и осудил боевиков за то, что их атаки свели на нет попытки Саудовской Аравии договориться о мирном решении палестинского вопроса.

"В этом конфликте нет героев, только жертвы", – резюмировал Турки аль-Фейсал.

Заявления аль-Фейсала продолжают дипломатическую линию королевства Саудовской Аравии, которое ранее в аккуратно подобранных выражениях осудило атаки на мирное население с обеих сторон палестино-израильского конфликта. Обострение конфликта не отвечает интересам Саудовской Аравии, поэтому правящая семья страны стремится внести свою лепту в умиротворение региона.

Ранее стало известно, что потери Израиля и Палестины достигли максимума за всю историю конфликта, который длится несколько десятилетий.

Боевики палестинского движения ХАМАС атаковали Израиль 7 октября. Они захватили десятки заложников и убили множество людей в приграничных поселениях. Армия Израиля ответила мощным ударом по сектору Газа и взяла его в осаду, вытеснив боевиков со своей территории. Сейчас гуманитарная ситуация в секторе Газа расценивается как критическая. Израильские войска готовятся к проведению полномасштабной наземной операции.

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