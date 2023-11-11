Москва возмущена действиями Израиля

На заседании Совета безопасности ООН постпред РФ при организации Василий Небензя заявил, что Израиль допускает вопиющее нарушение международного гуманитарного права, нанося удары по гражданским объектам, сообщает Zakon.kz

По информации РИА Новости, в России Россия крайне возмущены ударами Израиля по гражданским объектам в секторе Газа.

"Шокированы и глубоко возмущены тем, что целями ударов становятся гражданские объекты: школы, больницы, мечети, лагеря беженцев. Акцентируем, что целенаправленные удары по гражданским объектам – это вопиющее нарушение международного гуманитарного права. А соблюдение международного гуманитарного права – это императив. У любой войны есть правила", – сказал Небензя.

Ранее сообщалось, что жертвами удара ЦАХАЛ по территории у больницы "Аш-Шифа" стали шесть человек. По данным СМИ, израильская авиация нанесла также удары и по площадям близ других больниц на севере Газы – "ар-Рантиси" и Индонезийского госпиталя.

По данным ВОЗ с 7 октября центры здравоохранения в Газе подверглись более чем 250 атакам.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что в секторе Газа убиты более 10 800 человек, почти 70% из них женщины и дети. В среднем в секторе Газа каждые 10 минут погибает один ребенок.

Боевики палестинского движения ХАМАС атаковали Израиль 7 октября 2023 года. Они захватили несколько приграничных поселений, убили 1,4 тыс. человек и взяли заложников. Армия обороны Израиля вытеснила боевиков со своей территории, нанесла мощный удар по сектору Газа и взяла его в осаду. Очередное обострение конфликта между палестинцами и Израилем, который длится несколько десятилетий, уже стало самым кровопролитным за все время. Сейчас ЦАХАЛ проводит наземную операцию в секторе Газа и уничтожает подземные туннели ХАМАСа. На границе между сектором Газа и Египтом открыли единственный пункт прохода, через него осажденный анклав покинули несколько сотен человек.

10 ноября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль установит полный контроль безопасности в секторе Газа и демилитаризирует анклав после ликвидации радикального палестинского движения ХАМАС.

По информации официального представителя МИД РК Айбека Смадиярова, которую он озвучивал 6 ноября, 76 казахстанцев продолжают оставаться в секторе Газа.

7 ноября замгендиректора МИД Израиля по Евразии и Балканам Симона Гальперин заявила, что ее страна не воюет с палестинцами, а воюет с ХАМАС.