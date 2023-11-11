Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Спорт
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Москва возмущена действиями Израиля

Москва возмущена действиями Израиля Фото: wikimedia
На заседании Совета безопасности ООН постпред РФ при организации Василий Небензя заявил, что Израиль допускает вопиющее нарушение международного гуманитарного права, нанося удары по гражданским объектам, сообщает Zakon.kz

По информации РИА Новости, в России Россия крайне возмущены ударами Израиля по гражданским объектам в секторе Газа.

"Шокированы и глубоко возмущены тем, что целями ударов становятся гражданские объекты: школы, больницы, мечети, лагеря беженцев. Акцентируем, что целенаправленные удары по гражданским объектам – это вопиющее нарушение международного гуманитарного права. А соблюдение международного гуманитарного права – это императив. У любой войны есть правила", – сказал Небензя.

Ранее сообщалось, что жертвами удара ЦАХАЛ по территории у больницы "Аш-Шифа" стали шесть человек. По данным СМИ, израильская авиация нанесла также удары и по площадям близ других больниц на севере Газы – "ар-Рантиси" и Индонезийского госпиталя.

По данным ВОЗ с 7 октября центры здравоохранения в Газе подверглись более чем 250 атакам.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что в секторе Газа убиты более 10 800 человек, почти 70% из них женщины и дети. В среднем в секторе Газа каждые 10 минут погибает один ребенок.

Боевики палестинского движения ХАМАС атаковали Израиль 7 октября 2023 года. Они захватили несколько приграничных поселений, убили 1,4 тыс. человек и взяли заложников. Армия обороны Израиля вытеснила боевиков со своей территории, нанесла мощный удар по сектору Газа и взяла его в осаду. Очередное обострение конфликта между палестинцами и Израилем, который длится несколько десятилетий, уже стало самым кровопролитным за все время. Сейчас ЦАХАЛ проводит наземную операцию в секторе Газа и уничтожает подземные туннели ХАМАСа. На границе между сектором Газа и Египтом открыли единственный пункт прохода, через него осажденный анклав покинули несколько сотен человек.

10 ноября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль установит полный контроль безопасности в секторе Газа и демилитаризирует анклав после ликвидации радикального палестинского движения ХАМАС.

По информации официального представителя МИД РК Айбека Смадиярова, которую он озвучивал 6 ноября, 76 казахстанцев продолжают оставаться в секторе Газа.

7 ноября замгендиректора МИД Израиля по Евразии и Балканам Симона Гальперин заявила, что ее страна не воюет с палестинцами, а воюет с ХАМАС

Согласно последним данным число погибших при израильских ударах по сектору Газа достигло 10 812 человек, пострадали более 26 тысяч человек.

Читайте также

ВОЗ: 250 атак совершено на больницы в секторе Газа
ВОЗ: 250 атак совершено на больницы в секторе Газа
исследование
В каких случаях алкоголь улучшает сон
коронавирус
ВОЗ изменила систему оценки опасности COVID для человека
Елена Вебер
Израиль и Палестина
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Димаш Кудайберген сделал важное заявление
Димаш Кудайберген сделал важное заявление
погода в Алматы в ноябре
Мокрый снег и ночные морозы: погода на неделю в Алматы
Режим ЧС введут с 9 ноября в Петропавловске
Режим ЧС введут с 9 ноября в Петропавловске
СМИ сообщают о задержании Куандыка Бишимбаева по подозрению в убийстве жены
СМИ сообщают о задержании Куандыка Бишимбаева по подозрению в убийстве жены
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления