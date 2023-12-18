В столице Аргентины ветер сломал механический цветок Флоралис Хенерика

Ветер в Буэнос-Айресе повредил не только кровли и деревья, но и одну из главных достопримечательностей столицы Аргентины - механический цветок Флоралис Хенерика - упал один из металлических лепестков, сообщает Zakon.kz

По информации ТАСС посредством гидравлической системы цветок высотой 20 м и весом 18 тонн должен был каждый день распускать и закрывать лепестки, однако из-за поломок последние годы механизм оставался в закрытом или открытом состоянии без движения.

Достопримечательность появилась в городе в 2002 году.

Ранее сообщалось, что на Буэнос-Айрес в ночь на воскресенье обрушился ураган. Такой же разрушительный ураган прошел в Ирландии. А в США более 80 тысяч американцев остались без света из-за урагана.