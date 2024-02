Во Франции загорелся завод по переработке отходов, на котором хранилось 900 тонн литиевых батарей

Пожар вспыхнул в субботу на складе, принадлежащем французской группе по переработке отходов SNAM в Вивье, к северу от Тулузы, пишет France24.

Французские СМИ показали густой дым над объектом Вивье, а газета Le Monde сообщила, что около 70 пожарных пытались взять огонь под контроль.

FRANCE - NOW: A warehouse storing 900 tons of lithium batteries waiting to be recycled, has erm burst into flames.



Much better for the environment 🤡 pic.twitter.com/QDKxyrMXmL