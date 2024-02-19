Во Франции загорелся завод по переработке отходов, на котором хранилось 900 тонн литиевых батарей

Около 900 тонн литиевых батарей загорелись на заводе по переработке аккумуляторов на юге Франции. В результате чего в небо над этим объектом поднялось облако густого черного дыма, сообщает Zakon.kz.

Пожар вспыхнул в субботу на складе, принадлежащем французской группе по переработке отходов SNAM в Вивье, к северу от Тулузы, пишет France24.

Фото: X/PascalMazet

Французские СМИ показали густой дым над объектом Вивье, а газета Le Monde сообщила, что около 70 пожарных пытались взять огонь под контроль.

FRANCE - NOW: A warehouse storing 900 tons of lithium batteries waiting to be recycled, has erm burst into flames.



Much better for the environment 🤡 pic.twitter.com/QDKxyrMXmL — Persephone (@persephvoice) February 18, 2024

Чарльз Джусти, местный чиновник префектуры Аверон, в которую входит Вивье, заявил в эфире телеканала BFM, что никакой опасности для людей, живущих поблизости, нет.

В заявлении префектуры, сделанном накануне вечером, говорится, что, хотя пожар и удалось взять под контроль, он продлится несколько часов.

Литиевые батареи жизненно важны для электрических устройств, от телефонов до электромобилей, но содержат горючие материалы, которые в сочетании с запасаемой ими энергией могут сделать их уязвимыми к возгоранию при воздействии тепла – потенциальная опасность, учитывая токсичные материалы, которые могут выделять при их горении.

Жительница Франции подожгла отделение банка Societe Generale в городе Нантер после того, как ей отказали в снятии наличных из-за нехватки средств на счете.

