Лента новостей
0
Қаз
#Оползень в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Во Франции загорелся завод по переработке отходов, на котором хранилось 900 тонн литиевых батарей

пожар во Франции Фото: скриншот видео/соцсети
Около 900 тонн литиевых батарей загорелись на заводе по переработке аккумуляторов на юге Франции. В результате чего в небо над этим объектом поднялось облако густого черного дыма, сообщает Zakon.kz.

Пожар вспыхнул в субботу на складе, принадлежащем французской группе по переработке отходов SNAM в Вивье, к северу от Тулузы, пишет France24.

пожар

Фото: X/PascalMazet

Французские СМИ показали густой дым над объектом Вивье, а газета Le Monde сообщила, что около 70 пожарных пытались взять огонь под контроль.

Чарльз Джусти, местный чиновник префектуры Аверон, в которую входит Вивье, заявил в эфире телеканала BFM, что никакой опасности для людей, живущих поблизости, нет.

В заявлении префектуры, сделанном накануне вечером, говорится, что, хотя пожар и удалось взять под контроль, он продлится несколько часов.

Литиевые батареи жизненно важны для электрических устройств, от телефонов до электромобилей, но содержат горючие материалы, которые в сочетании с запасаемой ими энергией могут сделать их уязвимыми к возгоранию при воздействии тепла – потенциальная опасность, учитывая токсичные материалы, которые могут выделять при их горении.

Жительница Франции подожгла отделение банка Societe Generale в городе Нантер после того, как ей отказали в снятии наличных из-за нехватки средств на счете.

Читайте также

Десятки тысяч человек вышли на митинг против президента и правящей партии Мексики
пожилой итальянец
Пожилых членов итальянской банды задержали во время ограбления
Мухит Турсынали
Франция
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Подделка тестов для анализов: Минздрав Казахстана начал проверку
Подделка тестов для анализов: Минздрав Казахстана начал проверку
Миллионы долларов получил Казахстан безвозмездно от Всемирного банка
Миллионы долларов получил Казахстан безвозмездно от Всемирного банка
МВД Казахстана обратилось с важным заявлением к водителям
МВД Казахстана обратилось с важным заявлением к водителям
термометр
Заморозки до -45: синоптики выпустили предупреждение
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: