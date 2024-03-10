Индонезийские пилоты уснули во время рейса
Министерство транспорта Индонезии начало расследование в отношении пилотов, пишет CNN.
На крейсерской высоте оба пилота сняли наушники, и капитан попросил у помощника временно поуправлять самолетом, чтобы поспать.
Первый помощник исполнял обязанности пилота в течение 40 минут, пока капитан не проснулся и не предложил взять на себя управление, но второй пилот, по неизвестным причинам, отказался.
Примерно через 90 минут полета заместитель командира "случайно заснул".
"За период бездействия авиадиспетчерская служба несколько раз пыталась связаться с самолетом. Капитан проснулся примерно через 28 минут и понял, что самолет отклонился от намеченного курса", – говорится в отчете.
В предварительном отчете уточняется, что командир воздушного судна после пробуждения сообщил диспетчерам, что в полете возникла "проблема с радиосвязью", которую он "решил".
Никто из находившихся на борту, в том числе 153 пассажира и четыре бортпроводника, во время полета не пострадал, самолет не пострадал, сообщили в Минтранспорта Индонезии.
Согласно предварительному отчету, рейс BTK6723 продлился 2 часа 35 минут и успешно приземлился в Джакарте.
Ранее пять человек погибли при крушении частного самолета в Западной Африке.