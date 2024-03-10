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Индонезийские пилоты уснули во время рейса

кабина пилота, фото - Новости Zakon.kz от 10.03.2024 15:07 Фото: freepik
25 января произошел серьезный инцидент с рейсом Batik Air Indonesia, следовавшим из города Кендари в столицу Джакарту. Расследование показало, что оба пилота, 32-летний капитан и 28-летний старший помощник, во время полета уснули примерно 28 минут, сообщает Zakon.kz.

Министерство транспорта Индонезии начало расследование в отношении пилотов, пишет CNN.

На крейсерской высоте оба пилота сняли наушники, и капитан попросил у помощника временно поуправлять самолетом, чтобы поспать.

Первый помощник исполнял обязанности пилота в течение 40 минут, пока капитан не проснулся и не предложил взять на себя управление, но второй пилот, по неизвестным причинам, отказался.

Примерно через 90 минут полета заместитель командира "случайно заснул".

"За период бездействия авиадиспетчерская служба несколько раз пыталась связаться с самолетом. Капитан проснулся примерно через 28 минут и понял, что самолет отклонился от намеченного курса", – говорится в отчете.

В предварительном отчете уточняется, что командир воздушного судна после пробуждения сообщил диспетчерам, что в полете возникла "проблема с радиосвязью", которую он "решил".

Никто из находившихся на борту, в том числе 153 пассажира и четыре бортпроводника, во время полета не пострадал, самолет не пострадал, сообщили в Минтранспорта Индонезии.

Согласно предварительному отчету, рейс BTK6723 продлился 2 часа 35 минут и успешно приземлился в Джакарте.

Ранее пять человек погибли при крушении частного самолета в Западной Африке.

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