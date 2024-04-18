Уровень воды в реки Тобол в Кургане продолжает расти, объявлена эвакуация

Власти Курганской области сообщили, что уровень воды в реке Тобол у Кургана 19 апреля вырос и достиг 1006 сантиметров. Эвакуироваться заранее просят жителей нескольких округов, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что в Кетовском округе - в районе населенного пункта Санаторная - уровень воды сохраняется на отметке выше 11 метров, в районе Кетово и Крюково - выше 10 метров. Также сообщается, что в районе села Белозерского уровень воды составляет около 5 метров 40 сантиметров, в районе населенного пункта Иковское, где уровень воды за последние сутки прирос почти на 40 сантиметров, также продолжается рост.

"Необходимо незамедлительно эвакуироваться жителям М. Чаусово, Восточного, Вороновки", - говорится в сообщении.

Жителей других районов призывают эвакуироваться заранее. У них еще есть время собрать вещи и документы, пристроить домашних животных. Детей, пожилых и маломобильных родственников вывезти заранее к родным. И самим после эвакуироваться.

Ранее пресс-служба МЧС РФ заявила о том, что уровень воды в реке Тобол в районе Кургана достиг отметки 10 м.