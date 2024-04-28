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Золотые часы, найденные после крушения "Титаника", ушли с лотка за рекордную сумму

золотые часы и их владелец, фото - Новости Zakon.kz от 28.04.2024 17:24 Фото: Henry Aldridge & Son/Alamy
Золотые карманные часы самого богатого человека на Титанике проданы за рекордные 1,5 миллиона долларов США (около 665 млн тенге), сообщает Zakon.kz.

Часы были проданы в субботу частному коллекционеру из США компанией Henry Aldridge & Son (Генри Олдридж и сын) в Девайзесе, Англия, за самую высокую сумму, когда-либо заплаченную за памятные вещи с Титаника, сообщили аукционисты.

Представитель аукционистов сообщил, что сумма включает в себя сборы и налоги, уплаченные покупателем.

Первоначальный владелец часов, бизнесмен Джон Джейкоб Астор, затонул вместе с кораблем в 1912 году в возрасте 47 лет. Его жена Мадлен сумела выжить на спасательной шлюпке.

Предыдущая самая высокая сумма, заплаченная за артефакты "Титаника", составляла 1,3 миллиона долларов за скрипку, на которой играли во время затопления корабля, и которая, по словам аукционистов, была продана в том же аукционном доме в 2013 году.

Изначально данные часы планировали продать по цене от 125 000 до 188 000 долларов США (от 55 до 83 млн. тенге).

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