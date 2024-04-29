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Маленькая поклонница Тейлор Свифт умерла от рака

Онкология, фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2024 03:15 Фото: Instagram/natoliver22
28 апреля девятилетняя фанатка Тейлор Свифт Скарлетт Оливер умерла от рака, сообщает Zakon.kz.

Оливер умерла за несколько дней до 10-летия. У нее был диагностирован редкий неизлечимый рак мозга, известный как глиома высокой степени злокачественности. Девочка получила известность, после того как в сети завирусилась ее трогательная встреча со звездой.

Свифт и ее команда узнали о мечте своей больной поклонницы побывать на концерте из соцсетей ее мачехи. И уже 23 февраля они организовали пребывание девочки у сцены.

У 18-летней девушки из Китая, которая за один день позвонила своему бойфренду более 100 раз, диагностировали синдром "влюбленного мозга".

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