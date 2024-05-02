Король Великобритании рассказал, как себя чувствует при заболевании

Король Великобритании Карл III во время первого появления на публике после объявления о заболевании онкологией рассказал о своем самочувствии, сообщает Zakon.kz.

30 апреля Карл III и королева Камилла посетили центр по лечению онкологических заболеваний в Лондоне, сообщает The Telegraph.

Один из пациентов поинтересовался у больного раком монарха, как он себя чувствует.

"Не так уж плохо. Конечно, когда сообщают о диагнозе, это шокирует, не правда ли?" — ответил король.

За время визита его не раз спрашивали о самочувствии. Каждый раз он благодарил за этот вопрос и повторял, что чувствует себя неплохо.

Пациенту, который после встречи с королем отправился на процедуры, он сказал, что "понимает, что тот чувствует".

Карл также не раз говорил, что превентивно обследовать людей должны гораздо чаще, горячо благодарил врачей, а маленьким пациентам подарил игрушки и большую шоколадную медаль с оттиском Букингемского дворца.