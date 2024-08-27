Павла Дурова официально выдвинули на Нобелевскую премию
Об этом он написал в Telegram.
"По моему, Дуров достоин Нобелевской премии. Поэтому я направил официальное представление в Нобелевский комитет о присуждении Павлу Дурову Нобелевской премии. Это представление уже поддержали представители ряда университетов и общественных организаций из стран Азии и Африки", – написал Клименко.
Он отметил, что пригласил Дурова на Дубайский инвестиционный форум БРИКС в качестве спикера. Клименко подчеркнул, что бизнесмену будет предоставлена возможность принять участие в форуме дистанционно, если он продолжит находиться под арестом во Франции.
Французские спецслужбы задержали Павла Дурова вечером в субботу, 24 августа, в парижском аэропорту Ле Бурже. Его подозревают в незаконной деятельности, такой как торговля наркотиками, преступления против несовершеннолетних и мошенничество.
Союз журналистов Казахстана обратился к властям Франции с призывом обеспечить соблюдение основных прав и свобод Павла Дурова и провести объективное расследование. В организации пояснили, что задержание основателя Telegram вызвало обеспокоенность среди всех, кто борется за свободу, демократию и принципы свободы слова.
Позже об аресте высказался министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жаслан Мадиев.
25 августа стало известно, с кем был Дуров во время задержания.
26 августа редакция Zakon.kz опубликовала материал о том, кто такой Павел Дуров, и чем его арест грозит Казахстану.