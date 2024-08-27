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Павла Дурова официально выдвинули на Нобелевскую премию

основатель Telegram, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2024 20:19 Фото: Instagram/durov
Ректор "Евразийского международного университета" Константин Клименко заявил о том, что направил официальное представление в Нобелевский комитет о присуждении основателю Telegram Павлу Дурову Нобелевской премии, сообщает Zakon.kz.

Об этом он написал в Telegram.

"По моему, Дуров достоин Нобелевской премии. Поэтому я направил официальное представление в Нобелевский комитет о присуждении Павлу Дурову Нобелевской премии. Это представление уже поддержали представители ряда университетов и общественных организаций из стран Азии и Африки", – написал Клименко.

Он отметил, что пригласил Дурова на Дубайский инвестиционный форум БРИКС в качестве спикера. Клименко подчеркнул, что бизнесмену будет предоставлена возможность принять участие в форуме дистанционно, если он продолжит находиться под арестом во Франции.

Французские спецслужбы задержали Павла Дурова вечером в субботу, 24 августа, в парижском аэропорту Ле Бурже. Его подозревают в незаконной деятельности, такой как торговля наркотиками, преступления против несовершеннолетних и мошенничество.

Союз журналистов Казахстана обратился к властям Франции с призывом обеспечить соблюдение основных прав и свобод Павла Дурова и провести объективное расследование. В организации пояснили, что задержание основателя Telegram вызвало обеспокоенность среди всех, кто борется за свободу, демократию и принципы свободы слова.

Позже об аресте высказался министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жаслан Мадиев.

25 августа стало известно, с кем был Дуров во время задержания.

26 августа редакция Zakon.kz опубликовала материал о том, кто такой Павел Дуров, и чем его арест грозит Казахстану.

Елена Беляева
Россия Дуров Павел Париж Франция 2024 год Нобелевская премия
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