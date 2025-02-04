Крушение самолета в Актау: расшифровка переговоров экипажа

В предварительном отчете по расследованию крушения самолета Azerbaijan Airlines в Актау приводится расшифровка переговоров пилотов в разные временные интервалы, сообщает Zakon.kz.

Все началось в 05:13:31, когда произошел удар и сработала звуковая сигнализация отключения автопилота. В этот момент упало давление в третьей гидросистеме. Уровень жидкости там снизился до 0%. Положение рулей управления (ELEVATOR, AILERON, RUDDER) зафиксировались в нулевом положении и осталось в нем до конца полета.

Затем, в 05:13:56, произошел второй удар, после чего командир связался с бортпроводником:

– Алло, что случилось? – Взорвались два сидения, я не могу подойти, потому что пассажиры встали, я их рассаживаю.

Затем приводится диалог пилотов с Грозным.

Фото: Министерство транспорта РК

В 05:17:07 экипаж заявил, что направляется в Минводы.

05:18:58, по данным (FDR), сработала сигнализация EICAS CABIN ALT HIGH. В последующем полете это повторялось восемь раз.

В процессе переговоров они выясняют погодные условия в Баку и Махачкале. В итоге принимают решение лететь в Актау. В процессе переговоров они выясняют погодные условия в Баку и Махачкале. В итоге принимают решение лететь в Актау.

В 06:22:24 экипаж приступил к выпуску шасси. Далее начался выпуск механизации, следом звуковая сигнализация. В 06:27:58 зафиксировано столкновение самолета с землей с креном вправо 35 градусов. Кроме того, в отчете указано, как работали казахстанские службы. Как уточняется, в 10:47 в Актау получили информацию от диспетчерского пункта Ростова-на-Дону о том, что борт столкнулся с птицей и следует на аэродром Актау на вынужденную посадку, ориентировочное время прибытия в аэропорт 11:16. Затем в 11:02 вся техника аэропорта Актау и часть аварийно-спасательной команды собрались в пункте сбора по квадрату Н-24. В 11:03 три единицы техники, оперативная машина УАЗ и пожарная машина войсковой заняли позиции для обеспечения оперативной готовности. В 11:21 наши службы стали наблюдать самолет, хаотично меняющий траекторию полета (резкий набор/снижение). В 11:25 воздушное судно пропадает из зоны видимости с территории аэропорта, после чего в 11:28 РП сообщил о крушении самолета вблизи поселка Сайын. В 11:35 наши сотрудники прибыли к месту происшествия и обнаружили заднюю (хвостовую) часть воздушного судна с гражданскими людьми, эвакуировавшими пассажиров. Приблизительно 300-350 м от задней части самолета горела передняя часть ВС. В конце отчета приводится диалог о том, как в России вводили план "ковер":

Ранее Министерство транспорта Республики Казахстан опубликовало предварительный отчет по расследованию крушения в Актау самолета "Азербайджанских авиалиний", летевшего из Баку в Грозный. В отчете опубликовали фотографии посторонних объектов, извлеченных из самолета Azerbaijan Airlines. Ознакомиться с полной версией отчета можно здесь. 25 декабря 2024 года пассажирский самолет "Азербайджанских авиалиний", летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение в 3 км от аэропорта Актау. На борту разбившегося Embraer 190 находились 67 человек (62 пассажира и пять членов экипажа). В результате инцидента 38 человек погибли, 29 получили ранения. 15 января 2025 года стало известно, что Казахстан получил расшифровку информации из черных ящиков азербайджанского самолета, потерпевшего крушение под Актау.

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