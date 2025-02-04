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События

Крушение самолета в Актау: расшифровка переговоров экипажа

крушение самолета в Актау, фото - Новости Zakon.kz от 04.02.2025 22:04 Фото: Министерство транспорта РК
В предварительном отчете по расследованию крушения самолета Azerbaijan Airlines в Актау приводится расшифровка переговоров пилотов в разные временные интервалы, сообщает Zakon.kz.

Все началось в 05:13:31, когда произошел удар и сработала звуковая сигнализация отключения автопилота. В этот момент упало давление в третьей гидросистеме. Уровень жидкости там снизился до 0%. Положение рулей управления (ELEVATOR, AILERON, RUDDER) зафиксировались в нулевом положении и осталось в нем до конца полета.

Затем, в 05:13:56, произошел второй удар, после чего командир связался с бортпроводником:

– Алло, что случилось?

– Взорвались два сидения, я не могу подойти, потому что пассажиры встали, я их рассаживаю.

Затем приводится диалог пилотов с Грозным.

Фото: Министерство транспорта РК

В 05:17:07 экипаж заявил, что направляется в Минводы.

05:18:58, по данным (FDR), сработала сигнализация EICAS CABIN ALT HIGH. В последующем полете это повторялось восемь раз.

В процессе переговоров они выясняют погодные условия в Баку и Махачкале. В итоге принимают решение лететь в Актау.

переговоры, фото - Новости Zakon.kz от 04.02.2025 22:04

В 06:22:24 экипаж приступил к выпуску шасси. Далее начался выпуск механизации, следом звуковая сигнализация.

В 06:27:58 зафиксировано столкновение самолета с землей с креном вправо 35 градусов.

Кроме того, в отчете указано, как работали казахстанские службы.

Как уточняется, в 10:47 в Актау получили информацию от диспетчерского пункта Ростова-на-Дону о том, что борт столкнулся с птицей и следует на аэродром Актау на вынужденную посадку, ориентировочное время прибытия в аэропорт 11:16.

Затем в 11:02 вся техника аэропорта Актау и часть аварийно-спасательной команды собрались в пункте сбора по квадрату Н-24.

В 11:03 три единицы техники, оперативная машина УАЗ и пожарная машина войсковой заняли позиции для обеспечения оперативной готовности.

В 11:21 наши службы стали наблюдать самолет, хаотично меняющий траекторию полета (резкий набор/снижение).

В 11:25 воздушное судно пропадает из зоны видимости с территории аэропорта, после чего в 11:28 РП сообщил о крушении самолета вблизи поселка Сайын.

В 11:35 наши сотрудники прибыли к месту происшествия и обнаружили заднюю (хвостовую) часть воздушного судна с гражданскими людьми, эвакуировавшими пассажиров. Приблизительно 300-350 м от задней части самолета горела передняя часть ВС.

В конце отчета приводится диалог о том, как в России вводили план "ковер":


Ранее Министерство транспорта Республики Казахстан опубликовало предварительный отчет по расследованию крушения в Актау самолета "Азербайджанских авиалиний", летевшего из Баку в Грозный.

В отчете опубликовали фотографии посторонних объектов, извлеченных из самолета Azerbaijan Airlines.

Ознакомиться с полной версией отчета можно здесь.

25 декабря 2024 года пассажирский самолет "Азербайджанских авиалиний", летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение в 3 км от аэропорта Актау. На борту разбившегося Embraer 190 находились 67 человек (62 пассажира и пять членов экипажа). В результате инцидента 38 человек погибли, 29 получили ранения.

15 января 2025 года стало известно, что Казахстан получил расшифровку информации из черных ящиков азербайджанского самолета, потерпевшего крушение под Актау.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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