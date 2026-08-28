В Непале остановили спасательные работы – озеро вышло из берегов

Озеро, образовавшееся в результате оползня на границе Непала и Тибета, начало выходить из берегов. Спасатели были вынуждены приостановить работы из-за риска нового наводнения, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Guardian, в зоне риска оказались близлежащие районы, местные жители покинули дома. В этих условиях специалисты были вынуждены временно приостановить спасательные работы. Операцию с участием вертолетов в районе Расува также прекратили из-за угрозы новых затоплений.

По данным полиции и туристических ведомств, среди 826 пропавших без вести в Непале было более 500 иностранных граждан. Среди пропавших без вести – 177 граждан Индии, 90 граждан США, 34 гражданина Австралии, 33 гражданина Великобритании и 25 граждан Канады. По данным китайских государственных СМИ, по меньшей мере 558 человек пропали без вести на тибетской стороне границы.

В Министерстве иностранных дел (МИД) РК подтвердили, что среди пропавших без вести две гражданки Казахстана. МИД РК работает с местными государственными органами и находится на связи с родственниками наших соотечественниц.

Международное сообщество пытается доставить помощь в пострадавшие от наводнения районы Непала и Тибета, но поисково-спасательные работы осложняются разрушением десятков мостов и километров дорог в горном регионе, популярном среди туристов и паломников.

Terrifying footage shows a flash flood sweeping through the Nepal–Tibet border, trapping people on rooftops and balconies. At least 469 have been killed, with hundreds still missing. pic.twitter.com/xRgRWmwut7 — Weather Monitor (@WeatherMonitors) August 28, 2026

26 августа 2026 года в Непале произошло внезапное сильнейшее наводнение, которое привело к масштабным разрушениям и гибели более 389 человек. Причиной катастрофы стал масштабный обвал ледника. Утром огромный участок ледника в Гималаях отделился и обрушился на дно долины в непальском национальном парке Лангтанг, примерно в 60 км к северу от столицы Катманду, недалеко от горной непальско-тибетской границы.

27 августа президент Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину в связи с трагическими последствиями схода мощных селей в автономном районе Сицзан. Глава государства передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также выразил надежду на скорейшее воссоединение пропавших граждан со своими семьями.