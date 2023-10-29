Смена собственника "АрселорМиттал Темиртау" не отразится на обязательствах перед работниками
"Вчера глава государства на встрече с родственниками погибших и пострадавших шахтеров объявил о том, что прекращаются отношения с инвестором по проблемным активам компании. При этом было особо отмечено и об этом надо сразу сказать всему коллективу компании: никаких изменений условий работы, оплаты, социальных гарантий не последует. Останутся те же самые условия, которые будут пересматриваться только с точки зрения их улучшения. Это необходимое условие для того, чтобы компания работала дальше и была социально ответственной. Ни один член коллектива не будет уволен, ни у одного члена коллектива не будут ухудшены права", - отметил Вадим Басин.
На шахтах первым делом займутся повышением безопасности труда и обновлением основных фондов.
Сейчас оказывается психологическая помощь родным и близким погибших шахтеров. Работают профессиональные психологи.
Действует горячая линия: в Караганде (8-7212) 51-72-23 (ДЧС), (8-7212) 49-72-70 ("АрселорМиттал Темиртау") и в Астане – (8-7172) 70-41-08.
Материал по теме
29 октября в Казахстане объявлен Днем общенационального траура в связи с гибелью карагандинских шахтеров.
Трагедия на шахте Костенко в Карагандинской области произошла в ночь на 28 октября – в 02:33. В момент взрыва в шахте находились 252 человека, на поверхность выбрались 205 шахтеров, остальные остались под землей, поиски ведутся круглосуточно.
Изначально сообщалось о четырех погибших, но число погибших продолжает расти – по последним данным, погибшими считаются 36 человек, 10 шахтеров все еще числятся пропавшими без вести.
Всего в приемно-диагностические отделения стационаров городов Караганда, Абай и Шахтинск доставили 28 человек, госпитализировали 24 пострадавших.