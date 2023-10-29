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Смена собственника "АрселорМиттал Темиртау" не отразится на обязательствах перед работниками

шахтеры Фото: arcelormittal.kz
Вадим Басин, возглавивший "АрселорМиттал Темиртау", рассказал, что смена собственника никоим образом не отразится на обязательствах перед работниками. Будут сохранены условия оплаты, социальные гарантии. На шахтах первым делом сконцентрируют внимание на повышении безопасности труда.
"Вчера глава государства на встрече с родственниками погибших и пострадавших шахтеров объявил о том, что прекращаются отношения с инвестором по проблемным активам компании. При этом было особо отмечено и об этом надо сразу сказать всему коллективу компании: никаких изменений условий работы, оплаты, социальных гарантий не последует. Останутся те же самые условия, которые будут пересматриваться только с точки зрения их улучшения. Это необходимое условие для того, чтобы компания работала дальше и была социально ответственной. Ни один член коллектива не будет уволен, ни у одного члена коллектива не будут ухудшены права", - отметил Вадим Басин.


На шахтах первым делом займутся повышением безопасности труда и обновлением основных фондов.

Сейчас оказывается психологическая помощь родным и близким погибших шахтеров. Работают профессиональные психологи.

Действует горячая линия: в Караганде (8-7212) 51-72-23 (ДЧС), (8-7212) 49-72-70 ("АрселорМиттал Темиртау") и в Астане – (8-7172) 70-41-08.

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Вадим Басин возглавит "АрселорМиттал Темиртау"

29 октября в Казахстане объявлен Днем общенационального траура в связи с гибелью карагандинских шахтеров.

Трагедия на шахте Костенко в Карагандинской области произошла в ночь на 28 октября – в 02:33. В момент взрыва в шахте находились 252 человека, на поверхность выбрались 205 шахтеров, остальные остались под землей, поиски ведутся круглосуточно.

Изначально сообщалось о четырех погибших, но число погибших продолжает расти – по последним данным, погибшими считаются 36 человек, 10 шахтеров все еще числятся пропавшими без вести.

Всего в приемно-диагностические отделения стационаров городов Караганда, Абай и Шахтинск доставили 28 человек, госпитализировали 24 пострадавших.

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