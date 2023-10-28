ЧП на шахте "Костенко": Хронология трагедии

В Карагандинской области в результате аварии на угольной шахте "Костенко" по последним данным погибли 32 человека, поиски еще 14 горняков продолжаются. В регион прилетел президент Касым-Жомарт Токаев. Корреспондент Zakon.kz собрал хронологию ЧП.

Взрыв на шахте имени Костенко в Карагандинской области прогремел 28 октября в 02:33. О возгорании в шахте сообщил горный мастер ночью 28 октября. На момент аварии в шахте находились 252 работника, самостоятельно на поверхность поднялись 206 из них, четыре человека погибли на месте.

На месте был создан штаб. Аким Карагандинской области, генеральный директор "АрселорМиттал Темиртау", первый заместитель Генерального прокурора Казахстана, прокурор Карагандинской области, специальные правоохранительные органы прибыли на шахту.

9:00. Информация о погибших обновляется практически каждые 10 минут. Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев заявил, что количество погибших возросло до 11 человек.

9:38 АО "АрселорМиттал Темиртау" назвали предварительную причину взрыва на шахте имени Костенко в Карагандинской области.

"Предположительно в лаве произошел взрыв газометана", – сообщили в компании.

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9:48. Для руководства штабом по ликвидации аварии на шахте на место выехал министр по ЧС Казахстана Сырым Шарипханов.

10:00. Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким шахтеров, погибших в результате пожара на шахте "Костенко". Он также дал поручение правительству оказать всю необходимую помощь семьям шахтеров и прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМитталТемиртау.

10:04. Количество погибших достигло 16 человек.

"На поверхность из 252 человек выведены 205, из них 18 обратились за медицинской помощью. Поиски 31 шахтера продолжаются. Обнаружены без признаков жизни 16 шахтеров", – сообщили в "АрселорМиттал Темиртау".

10:39. Генеральная прокуратура Казахстана начала досудебное расследование по ч.3 ст.277 УК РК "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ". В прокуратуре заявили, что создана межведомственная следственно-оперативная группа под руководством специальных прокуроров, в состав которых включили наиболее опытные сотрудники правоохранительных органов и специалистов МЧС. На месте работу следствия координируют первый заместитель генерального прокурора Тимур Ташимбаев и заместитель министра МВД Кайрат Сунтаев.

11:02. В Управлении здравоохранения Карагандинской области рассказали о состоянии 18 пострадавших.

15 человек с отравлением угарным газом находятся в многопрофильной больнице имени профессора Макажанова (мкр. "Юго-восток"). У одного пациента отравление угарным газом тяжелой степени, у остальных легкая и средняя степени. Все пострадавшие госпитализированы в отделение токсикологии. Двое находятся в многопрофильной больнице имени профессора Макажанова (мкр. "Михайловка"). Один – в тяжелом состоянии, в реанимации, второй – в отделении травматологии после операции.

11:15. Премьер-министр страны Алихан Смаилов и другие высокопоставленные чиновники вылетели в Караганду. В состав комиссии вошли: вице-премьер Роман Скляр, министры по чрезвычайным ситуациям Сырым Шарипханов, внутренних дел – Ержан Саденов, здравоохранения – Ажар Гиният, труда и социальной защиты населения – Светлана Жакупова, промышленности и строительства – Канат Шарлапаев, представители правоохранительных органов, акимата Карагандинской области, инспекции труда, профсоюза угольщиков "Қорғау".

Также стало известно, что правительство достигло предварительной договоренности с акционерами "АрселорМиттал Темиртау" и завершается оформление сделки по передаче права собственности на предприятие в пользу Казахстана.

Фото: gov.kz

Сразу после в правительстве опровергли информацию о передаче "АрселорМиталл Темиртау" другим иностранным инвесторам.

"Вопрос последующей передачи АО "АМТ" другим иностранным инвесторам правительством не рассматривается", – сообщили в пресс-службе правительства.

12:04. Число погибших выросло до 21 человека.

13:05. Касым-Жомарт Токаев прибыл в Карагандинскую область на место трагедии для выяснения обстоятельств аварии и принятия соответствующих мер.

13:21. В Министерстве здравоохранения сообщили, что направили в Караганду для оказания консультативной помощи пострадавшим группу высококлассных врачей в составе токсиколога, травматолога-ортопеда и нейрохирурга.

"На данное время (12:50) 18 человек доставлены в Многопрофильную больницу имени профессора Макажанова, из них 17 госпитализированы на стационарное лечение, один пострадавший находится на амбулаторном лечении. 15 пострадавших с отравлением токсическими газами легкой и средней степени тяжести без ухудшения состояния получают лечение в отделении токсикологии больницы. Один человек находится в отделении реанимации и интенсивной терапии с политравмой – состояние стабильно тяжелое, в сознании. Еще один пострадавший получает медпомощь в отделении травматологии, состояние средней тяжести", – говорится в сообщении Министерства здравоохранения.

13:46. Глава государства встретился с семьями и родственниками горняков, погибших в результате трагедии, и выразил соболезнования. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что будет выяснены обстоятельства аварии и оказана необходимая помощь по спасению горняков и семьям пострадавших и погибших.

Фото: Акорда

Кроме того, президент объявил 29 октября Днем общенационального траура.

Фото: Акорда

13:52. В ДЧС Карагандинской области сообщили, что количество погибших на шахте "Костенко" увеличилось до 22 человек.

14:19. В "АрселорМиттал Темиртау" подтвердили, что правительство Казахстана и компания обсуждали будущее АО и недавно подписали предварительное соглашение о сделке, в результате которого право собственности перейдет стране.

"АрселорМиттал" обязуется завершить эту сделку как можно скорее, чтобы максимально свести к минимуму сбои. Обе стороны очень сосредоточены на результате, который отвечает интересам людей, работающих на сталелитейном заводе, железорудных и угольных шахтах, а также сообществ, которые поддерживают операции. Дальнейшие заявления будут сделаны по мере необходимости", – заявили в компании.

14:49. Начальник Департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области Мурат Катпанов рассказал, что возгорание произошло в лаве, находящейся на горизонте-100 – это глубина около 700 м. Незамедлительно был введен план ликвидации аварии. Предположительно через некоторое время после возгорания последовал взрыв.

По его словам, на данный момент в аварийно-спасательных работах задействованы 10 отделений профессиональной военизированной аварийно-спасательной службы в составе 55 человек, 12 единиц техники. Видимых очагов горения на данный момент нет.

14:51. Касым-Жомарт Токаев назначил нового главу "АрселорМиттал Темиртау". Им стал Вадим Басин.

Фото: gov.kz

"Я дал поручение прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау". Данная компания оказалась самой худшей в нашей истории с точки зрения сотрудничества с правительством и предприятием. Теперь нам надо подумать о том, чтобы принять меры по самому предприятию. Вы знаете Басина Вадима Борисовича. Он когда-то работал на "АрселорМиттал", был заместителем акима области. Я ему поручаю вернуться и возглавить данное предприятие, взять под управление. У нынешнего руководства предприятия ничего не получается", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Кроме того, глава государства рассказал какие меры будут приниматься по отношению к шахтерам.

15:00. В Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана сообщили, что обнаружены тела 28 погибших, поиски 18 шахтеров продолжаются.

15:36. "АрселорМиттал Темиртау" приостановил работу всех шахт на ближайшие сутки. За это время проведут проверки газовой защиты.

16:01. К этой минуте известно, что количество погибших на шахте под Карагандой возросло до 32 человек. Данные постоянно обновляются.

16:38.

Министр промышленности и строительства Казахстана Канат Шарлапаев рассказал, что в конце октября "АрселорМиттал Темиртау" перейдет в собственность Казахстана.

16:48. Президент Касым-Жомарт Токаев провел заседание оперативного штаба. Он поручил продолжить поисково-спасательную операцию в усиленном режиме с привлечением всех необходимых средств.

"Ваша задача сейчас – работать напрямую с людьми, встречаться с ними, а также снарядить оперативную группу. Надо работать сейчас как единый кулак по разъяснению ситуации и, самое главное, по принятию решений", – сказал глава государства.

Он подчеркнул, что каждый раз президент не должен приезжать и давать поручения. Дальнейший контроль возложил на нового главу АМТ.

