ЧП на шахте Костенко: к уголовной ответственности привлекут 7 человек
Досудебное расследование по факту гибели 46 горняков в конце октября на шахте имени Костенко в Карагандинской области осуществляется специальными прокурорами Генеральной прокуратуры с участием сотрудников МВД, АПК, АФМ и МЧС.
Установлено, что пожар и дальнейший взрыв метановоздушной смеси произошли из-за возгорания газа (метан) от механической искры, которая образовалась вследствие удара и трения элементов скребкового конвейера. Сам газ выделился из нижележащего пласта.
"Данный взрыв повлек последующую череду взрывов в выработках шахты угольной пыли, концентрация которой значительно превышала допустимые нормы. Расследованием установлено, что при эксплуатации шахты допущены многочисленные нарушения правил промышленной и пожарной безопасности, а также охраны труда, непосредственно связанные с трагическим событием". Генпрокуратура РК
К уголовной ответственности по части 3 статьи 277 УК РК "Нарушение правил безопасности при ведении горных работ" привлекаются руководящий и инженерно-технический состав шахты в количестве 7 человек, подозреваемые в необеспечении мер безопасности при добыче угля.
Подозреваемые водворены в ИВС ДП по Карагандинской области.
В рамках расследования также будет дана правовая оценка должностным лицам АО "АрселорМиттал Темиртау" и Департамента промышленной безопасности МЧС по Карагандинской области не обеспечивших должный контроль за безопасным функционированием шахты.
"Расследование продолжается и находится на особом контроле", - заключили в Генпрокуратуре.
Трагедия на шахте им. Костенко в Карагандинской области произошла в ночь на 28 октября. В момент взрыва в шахте находились 252 человека. На поверхность выбрались 206 шахтеров, остальные погибли.