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Законодательство РК

ЧП на шахте Костенко: к уголовной ответственности привлекут 7 человек

здание Генеральной прокуратуры РК Фото: gov.kz
О предварительных результатах расследования аварии на шахте имени Костенко рассказала Генпрокуратура РК, сообщает Zakon.kz.

Досудебное расследование по факту гибели 46 горняков в конце октября на шахте имени Костенко в Карагандинской области осуществляется специальными прокурорами Генеральной прокуратуры с участием сотрудников МВД, АПК, АФМ и МЧС.

Установлено, что пожар и дальнейший взрыв метановоздушной смеси произошли из-за возгорания газа (метан) от механической искры, которая образовалась вследствие удара и трения элементов скребкового конвейера. Сам газ выделился из нижележащего пласта.

"Данный взрыв повлек последующую череду взрывов в выработках шахты угольной пыли, концентрация которой значительно превышала допустимые нормы. Расследованием установлено, что при эксплуатации шахты допущены многочисленные нарушения правил промышленной и пожарной безопасности, а также охраны труда, непосредственно связанные с трагическим событием". Генпрокуратура РК

К уголовной ответственности по части 3 статьи 277 УК РК "Нарушение правил безопасности при ведении горных работ" привлекаются руководящий и инженерно-технический состав шахты в количестве 7 человек, подозреваемые в необеспечении мер безопасности при добыче угля.

Подозреваемые водворены в ИВС ДП по Карагандинской области.

В рамках расследования также будет дана правовая оценка должностным лицам АО "АрселорМиттал Темиртау" и Департамента промышленной безопасности МЧС по Карагандинской области не обеспечивших должный контроль за безопасным функционированием шахты.

"Расследование продолжается и находится на особом контроле", - заключили в Генпрокуратуре.

Трагедия на шахте им. Костенко в Карагандинской области произошла в ночь на 28 октября. В момент взрыва в шахте находились 252 человека. На поверхность выбрались 206 шахтеров, остальные погибли.

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