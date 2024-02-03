Поиски рухнувшего под землю автобуса в Павлодарской области возобновили

Обследование воронки завершено. На место раскопок спущен малый экскаватор для продолжения работ по переэкскавации горной массы. Спустя полтора часа работы возобновили, сообщает Zakon.kz.

"Работы не прекращены, ведутся", - резюмировали в департаменте по ЧС Павлодарской области.

Там добавили, что воронка, из-за которой пришлось приостановить работы, предположительно, образовалась из-за обвала камней и твердых горных пород.

Напомним, сегодня, 3 февраля около 14:00 ДЧС сообщил, что работы на месте раскопок приостановлены после образовавшейся воронки глубиной около 3 метров. На дне воронки также наблюдаются пустоты.

Экскаватор и специалистов пришлось экстренно поднимать на поверхность, а работы – временно приостановить из-за возросшей угрозы провала.

Ранее МЧС сообщало, что поиски могут приостановить в любой момент. Связано это с тем, что на месте обвала возросла угроза для жизни спасателей.

"Работы продолжаются. Сейчас ведется наблюдение за грунтом, если будут обнаружены движения или усилится осыпание, работы будут приостановлены. Это меры безопасности для специалистов", - говорили в ДЧС Павлодарской области, комментируя возможную приостановку работ.

4 января 2024 года около 01:25 на технологической автодороге на территории АО "Майкаинзолото" в очистное пространство недействующей шахты упал автобус, в котором находились спасатели Павлодарского филиала РЦШ ПВАСС, выехавшие на вызов о задымлении в районе шахты АО "Майкаинзолото". Всего в автобусе находились четыре человека.

В Республиканском центральном штабе профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб заявили, что в песке найдены тела двух спасателей.

26 января комиссия по расследованию группового несчастного случая на территории АО "Майкаинзолото" в Павлодарской области огласила результаты специального расследования.