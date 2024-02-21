Разрушенные семьи, одиночество и подорванное здоровье: Как не попасть в лапы торговцев людьми

Разрушенные семьи, подорванное здоровье – это лишь малая часть того, с чем пришлось столкнуться жертвам торговцев людьми. Вернуться к нормальной жизни им помогли общественники и государственные институты.

Жертвами торговцев чаще всего оказываются иностранцы, которых заманивают под любым предлогом, однако немало среди них и граждан Казахстана. О том, как в Мангистау помогают тем, кто столкнулся с рабством, рассказывает Zakon.kz.

Двадцать лет назад Александр Муха создал в Актау общественное объединение "Мейрим" для оказания помощи людям, ставшим жертвами торговли людьми. Затем он стал руководителем мангистауского филиала казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдению законности, в задачи которого входит мониторинг соблюдения прав и свобод, которые декларированы государством. С тех пор в регионе освобождены из рабства более 400 человек. Самым запоминающимся стал случай с одним из жителей Актау, который провел в рабстве 13 лет. Сначала его вывезли в Азербайджан, а оттуда в наказание за многочисленные попытки побега его перепродали в Чечню.

"После побегов его возвращали, избивали, привязывали к бревну и били палками по ступням и пяткам. Когда же ему удалось окончательно сбежать, он бродил почти трое суток, пока не вышел в расположение российской воинской части. Оттуда его отправили в Астрахань, а затем переправили в Актау. К сожалению, за те 13 лет, которые он провел в рабстве, затерялись следы его жены и дочери, мы не смогли их отыскать", - говорит Александр Муха, председатель ОО "Мейрим" и директор мангистауского филиала казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдению законности.

47-летний мужчина оказался прикованным к инвалидному креслу – врачи вынесли вердикт, что он никогда не сможет ходить – слишком тяжелыми были травмы, полученные им за годы рабства. Свои дни он доживал в доме престарелых.

Кроме трудового, были и жертвы сексуального рабства. Александр Муха рассказывает, как однажды в Актау привезли шестерых девушек, которых заставляли работать на трассе в Бейнеу.

"Их обманным путем привезли из Узбекистана. Содержали в ужасных условиях, ставили план – обслужить по 15 клиентов в день, за любое неподчинение жестоко избивали. В Актау они оказались по воле счастливого случая – их пожалел один из дальнобойщиков. Первым делом нужно было оказать им медицинскую помощь – у каждой был целый букет венерических заболеваний, а одна из девушек была беременна. Нам пришлось снимать им квартиру, но каждый раз их выслеживали. Беременная девушка, опасаясь преследователей, выпрыгнула из окна второго этажа и потеряла ребенка. В итоге мы попросили помощи у правоохранительных органов – они приставили к девушкам охрану, пока шло следствие. Длилось оно пару месяцев и закончилось тем, что тем, кто эксплуатировал девушек, дали срок. А тех, кто их завербовал и отправил в Казахстан, к сожалению, найти не удалось. После решения суда мы их отправили на родину", - отмечает Александр Муха.

Если раньше общественники получали информацию от самих жертв торговли людьми – они передавали записки или могли связаться по телефону, то затем им стали помогать обычные люди.

Фото: Zakon.kz/Кирилл Александров/Александр Муха

"Люди приходили и говорили, что в каком-то селе, скорей всего содержат в рабстве мужчину или женщину. Тогда мы ехали туда с полицией. Также от полицейских получаем информацию – они часто проводят рейды и выявляют таких людей. Кроме того, сейчас выработалась устойчивая платформа между несколькими государствами, особенно с Узбекистаном и Кыргызстаном. Там есть свои НПО, куда обращаются родственники тех, кто уехал в Казахстан и пропал", - добавляет Александр Муха.

С 2014 года в Казахстане начали действовать стандарты оказания помощи жертвам торговли людьми. Сначала человека нужно было признать такой жертвой – для этого создавалась комиссия, куда входили представители НПО, полиции, управлений труда, координации занятости и социальной защиты населения. Затем дело передавали в суд. Однако, если человек отказывался обращаться в суд, то помощи от государства он получить не мог.

"До 2023 года существовали и критерии тех, кто мог рассчитывать на помощь государства. Человек должен быть или лицом без гражданства, или гражданином РК, или лицом с видом на жительство в РК. Но в основном все жертвы, которых обнаруживали на территории нашей области, были гражданами других стран, с судом они сотрудничать не хотели, поэтому тратить государственные деньги на помощь им мы не имели права. Однако с июля 2023 года ситуация изменилась. Теперь иностранному гражданину можно находиться в специальном приюте до 30 дней, здесь ему оказывают помощь юристы и психологи, убеждают его обратиться в суд. А в 2024 году должен быть принят закон о противодействии торговле людьми. Я считаю, что это хорошая, основательная законодательная база, чтобы препятствовать такому преступлению", - считает Александр Муха.

В 2023 году в Мангистау было зарегистрировано 18 случаев торговли людьми, с начала 2024 года таких случаев уже пять. В основном это граждане Узбекистана, Таджикистана. Причина, по которой люди попадают в рабство, по мнению Александра Мухи - это правовая неграмотность.

"Также одна из причин – это излишняя доверчивость людей. Многие из них доверяют сомнительным знакомым, которые рассказывают, что якобы работали в Казахстане и зарабатывали большие деньги. Кроме того, многие едут к реальным знакомым или родственникам. Сейчас модно стало в домашнем хозяйстве иметь работниц. Они соглашаются на устный договор. Сначала их приглашают в качестве нянь для детей, потом заставляют убирать в доме, следить за хозяйством, а если женщина выражает недовольство – ее избивают или выгоняют", - говорит общественник.

Несколько лет назад такая история случилась с 18-летней девушкой из Узбекистана. Ее пригласили в Актау дальние родственники в качестве няни для ребенка. Потом к уходу за ребенком присоединилась обязанность по уборке во всем доме, после ее заставили следить за всем хозяйством. А когда она стала жаловаться, просто забрали телефон и напомнили, что она нелегал, а значит, ей грозит наказание. От "заботливых" родственников девушке удалось сбежать. Три дня она просидела, прячась в камышах, пока ее не нашла полиция. Девушку отправили домой в Узбекистан. Родственников, эксплуатировавших ее, не наказали, так как она отказалась от претензий к ним и не стала писать заявление.

"Есть у нас сейчас мужчина из Кыргызстана, в Актау он уже более 10 лет, хочет вернуться домой, говорит, что скорей всего, матери нет в живых, но его жену мы надеемся отыскать. Еще есть граждане Беларуси. Но большая часть тех, кто попал в рабство, это граждане Узбекистана", - говорит директор мангистауского филиала казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдению законности.

Александр Муха дал советы для тех, кто планирует выезжать за рубеж на работу. Первое – это тщательно проверить частное агентство и работодателя, узнать информацию в интернете, почитать отзывы на сторонних сайтах. Второе – обязательно узнать, где находится консульство, и встать на консульский учет.

Один из последних случаев торговли людьми произошел в конце января, когда казахстанскому консулу в Таиланде поступило сообщение о том, что наша соотечественница находится в трудовом рабстве в "золотом треугольнике". Это географическая зона в Юго-Восточной Азии, включающая территории Таиланда, Мьянмы и Лаоса и известная большими объемами производства и торговли наркотиками. Женщина просила помощи. Позже местные власти выяснили, что, помимо нее, в трудовом рабстве находятся еще две казахстанки. Силами МИД РК их вызволили, скоро они окажутся дома.

"Потому что, если вы не встали на консульский учет, то вы, как человек, "не видны". А если консульство вас видит, это значит, что в любой момент, где бы вы ни находились на территории чужой страны, вам окажут помощь в трудной ситуации. Также обязательно сообщите родственникам, куда вы едите, договоритесь, что, например, в какие-то определенные дни и в определенное время вы будете звонить или хотя бы маяковать – это будет означать, что с вами все в порядке. Если звонка от вас не будет, то родственники смогут сразу поднять тревогу, обращаясь в госструктуры. Никогда ни при каких обстоятельствах не отдавайте свой паспорт, и работодателю в том числе. Сделайте копию паспорта. Требуйте письменный договор о том, какую работу вы будете выполнять, а второй экземпляр договора держите у себя. Это элементарные правила защиты", - резюмирует Александр Муха.

Как замечает общественник, самоуверенность в этом случае может сыграть злую шутку, так как от этой беды не застрахован никто, особенно ввиду появления новых форм эксплуатации. Поэтому нужно быть всегда начеку.

Ранее детский омбудсмен Динара Закиева сообщила, что в начале февраля в результате проверки мобильных групп областной прокуратуры и опеки выявили троих детей из одной семьи – одну девочку и двух мальчиков, которых патронатная семья взяла из детского дома в 2018 году, когда детям было 14, 12, 8 лет. Старших держали на своей ферме в 20 км от города и заставляли ухаживать за скотом. По словам омбудсмена, проехав на ферму, члены комиссии ужаснулись от условий проживания детей. Они были в синяках, шрамах, исхудавшие, уставшие, голодные, с потухшими глазами, грязные, в лохмотьях. Позже приемную мать задержали.

Кроме того, 21 февраля 2024 года стало известно, что прокуратурой Карагандинской области начато расследование по факту торговли несовершеннолетним лицом. По данным областной прокуратуры, школьник числился в "Цифровой карте семьи", как не посещающий школу.