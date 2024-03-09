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В Алматы и Уральске прогнозируют неблагоприятные метеоусловия

В Алматы и Уральске прогнозируют неблагоприятные метеоусловия, фото - Новости Zakon.kz от 10.03.2024 02:17 Фото: Zakon.kz
В воскресенье, 10 марта, синоптики предупреждают о высоком содержании вредных примесей в Алматы и Уральске, сообщает Zakon.kz.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения;

детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты;

ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Ране "Казгидромет" выпустил штормовое предупреждение по территории Казахстана на 10 марта. По прогнозам синоптиков, в республике ожидается усиление ветра, дождь, снег и паводки.

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