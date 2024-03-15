Реконструкция ЖКХ в Западно-Казахстанской области: необходимо финансирование из республики

Для того, чтобы коммунальные предприятия в ЗКО работали в безаварийном режиме, необходимо вложить в ремонт инженерных сетей газо-, водо- и электроснабжения не менее 200 млрд тенге.

Это прогнозные суммы, которые рассчитаны по Комплексному плану модернизации инженерных сетей региона до 2035 года специалистами областного управления энергетики и ЖКХ. Как обстоит дело в коммунальной сфере региона, что сделали и намерены делать власти для того, чтобы "коммуналка" работала, как часы, выяснял корреспондент Zakon.kz.

Отметим, что уже сейчас в ЗКО полностью подготовили документацию для реконструкции двух тепловых магистралей и 7 проектов по ремонту и замене водопроводных и канализационных сетей и оборудования стоимостью 45 млрд тенге. В области ждут, что из республики одобрят финансирование проектов на сумму не менее 15 млрд тенге.

Руководитель Управления энергетики и ЖКХ по ЗКО Мирас Мулкай отмечает, что самое слабое звено региона – это электроэнергетика. С начала отопительного сезона 2023-2024 года по области произошло 97 серьезных аварий на электросетях, когда свет отключался сразу в нескольких населенных пунктах.

Мелких аварий с отключением электроэнергии в одной-двух многоэтажках или на одной улице в частном секторе в Уральске за сутки происходит 30-35. Малейший ветер, небольшой дождь или снегопад – и свет в домах горожан уже потухает.

На втором месте по аварийности сетей – ТОО "БатысСуАрнасы". В месяц на сетях водоснабжения и канализации происходит не меньше 15 аварий.

Тройку лидеров замыкает областной филиал АО "КазТрансГазАймак", у них в месяц на сетях происходит 12 аварий.

ТОО "Жайыктеплоэнерго" этот сезон работает в безаварийном режиме, на сетях теплоснабжения за прошедшую зиму не было ни одного порыва.

Электричество пропадает, если подует ветер или пойдет дождь

"Ветхие электрические сети – это один из самых больных вопросов нашей области. Чтобы его решить, нужны колоссальные инвестиции, – констатирует Мирас Мулкай. – Местный бюджет не осилит грандиозные проекты по замене этих сетей. Вообще, сфера энергетики и ЖКХ требует колоссальных вложений, чтобы она функционировала в безаварийном режиме. Тарифы не покрывают всех затрат коммунальных предприятий, самостоятельно ремонтировать свои сети они не имеют возможности. Мы вынуждены обращаться в республиканский бюджет, чтобы нам помогли с финансированием работ по реконструкции коммунальных объектов и инженерной инфраструктуры".

По ЗКО проложены 20 тысяч км электросетей мощностью 0,4-220 кВ. Из них 16 тысяч км сетей находятся в малопригодном состоянии, они изношены на 80,6% (это в основном внутрипоселковые, внутриквартальные линии). В прошлом году в результате действия программы "Тариф в обмен на инвестиции" власти смогли отремонтировать 2049 км и снизить износ электролиний на 1,4%.

В Управлении энергетики отмечают, что в регионе есть участки, где электрические сети буквально висят на полуразрушенных деревянных опорах, установленных в 70-е годы прошлого столетия, – они находятся как в отдаленных селах по области, так и в старой части города Уральска.

"Сейчас в Мажилис представили законопроект, который уже прошел первое чтение, о выделении денег на реконструкцию электросетей в регионах. Когда в Уральск приезжал премьер-министр Олжас Бектенов, он дал задание профильным ведомствам выделить ЗКО средства на замену сетей ниже 35 кВ до конца марта 2024 года. Если мы получим возможность финансирования, то сразу выйдем с разработанными проектами по электросетям на республику, будем запрашивать у наших профильных министерств средства на их реализацию", – объясняет Мирас Мулкай.

В Управлении энергетики и ЖКХ есть 12 разработанных проектов на 20 млрд тенге по замене 2019 км электросетей в областном центре – районах Меловые горки, Деркул, Мясокомбинат, поселок Подстепное – там, где чаще всего происходит отключение электричества из-за аварий и не хватает мощности трансформаторов.

Уральская ТЭЦ – в тройке самых старых по республике

Чтобы обеспечивать население региона теплом, в городах Уральск и Аксай функционируют две теплоэлектроцентрали, проложены 350 км тепловых сетей (из них 250 км приходятся на областной центр).

Мирас Мулкай подчеркивает, что состояние тепловых сетей в Аксае находится в "зеленой зоне" в целом по республике. Это один из самых лучших показателей по стране, износ тепловых труб здесь равен 10%. ТОО "АксайЖылуКуат" вовремя выполняет работы по ремонту и замене имеющихся тепловых сетей, масштабных реконструкций сетей и ТЭЦ там не нужно.

Хуже ситуация в Уральске – город находится "в желтой зоне" по тепловым сетям. Они изношены на 50%.

По Уральской ТЭЦ износ оборудования и агрегатов составляет 86%. Тепломагистраль находится в "красной зоне" по своему техническому состоянию, она входит в тройку ТЭЦ по стране, нуждающихся в скорейшей модернизации. Это одна из старейших тепломагистралей по республике, построена в начале 1970 годов.

Управление энергетики и ЖКХ разработало по ТОО "Жайыктеплоэнерго" до 2035 года комплексный план по реконструкции и модернизации, который утвержден акимом ЗКО.

На полную модернизацию Уральской ТЭЦ необходимы 35 млрд тенге. Здесь нужна замена 2 турбин и 6 энергетических и 5 паровых котлов, капитальный ремонт 11 зданий на территории ТЭЦ, реконструкция теплотрасс и ремонт отдельно стоящих котельных в микрорайонах города, которые имеют высокий уровень износа.

"Работа проделана большая. Мы будем прилагать все усилия, защищать свои проекты на уровне республики, чтобы постепенно привести Уральскую ТЭЦ в нормативное состояние. По тому плану мероприятий, который мы для себя определили до 2035 года, мы сейчас движемся", – отмечает Мирас Мулкай.

Сейчас уже готовы два проекта на реконструкцию самых ветхих тепломагистралей города – ТМ-2 и ТМ-5, проложенных в 1972-1974 годах. На полную замену 5,6 км двух ТМ необходимы 11,2 млрд тенге.

"На начало работ в 2024 году из республиканского бюджета по ТМ-5 выделили 500 млн тенге. Это очень маленькая сумма. Мы заявили на остаток суммы бюджетную заявку в Министерство промышленности и строительства. Республиканская бюджетная комиссия рассматривает нашу заявку, ответ по финансированию ждем до конца марта", – констатирует руководитель Управления энергетики и ЖКХ по ЗКО.

В работе – чугунные водопроводы и изношенные на 90% КНС

Для обеспечения жителей ЗКО водой по области проложено свыше 5 тысяч километров водопроводных сетей. Их общий износ составляет 40%. Самые старые водопроводы – в областном центре. Они изношены на 60%.

ТОО "БатысСуАрнасы" обслуживает по Уральску 483 км сетей водоснабжения, из них 292 км требуют скорейшей замены. В городе есть участки, где проложены чугунные водопроводы 1970 года выпуска, которые давно проржавели, и теперь на них происходят постоянные порывы.

Похожая история и по канализационным сетям города. Из имеющихся 377 км нужно заменить 231 км, которые давно устарели и крайне ненадежны.

"Износ технологического оборудования на канализационно-насосных станциях, на повысительно-насосных станциях, канализационно-очистных сооружениях и на водно-очистных сооружениях в Уральске равен 90%. Сейчас в Уральске один из самых низких тарифов на воду по республике – 63 тенге за 1 куб. Но этот тариф не окупает тех усилий, которые прилагают сотрудники "БатысСуАрнасы", работая день и ночь по обеспечению жителей города питьевой водой. Предприятие не имеет финансовой возможности модернизировать свое хозяйство, чтобы перейти на безаварийный режим работы", – констатирует Мирас Мулкай.

Он отмечает, что сейчас полностью изношена и нуждается в замене оборудования и сетей КНС 18А (к ней подключены 150 тысяч населения). Периодически здесь случаются аварии, из-за которых часть жителей Уральска сидит без воды.

Подобная ситуация имела место быть несколько лет назад. В течение 2019-2021 годов КНС 19А приостанавливала свою работу – в неделю минимум два раза коллектор прорывало, по несколько дней половина жителей Уральска в летнюю жару оставалась без воды и канализации. Лишь в 2022 году на КНС 19А провели масштабную работу: с нуля отстроили эту станцию, заменили 15 км труб канализационного коллектора диаметром 1 метр. Деньги на все работы – свыше 3 млрд тенге – были освоены из республиканского бюджета.

"У нас есть комплексный план по замене инженерных сетей и оборудования ТОО "БатысСуАрнасы" до 2035 года. Мы уже подали бюджетные заявки в республику на 30,5 млрд тенге. На эту сумму мы хотим провести реконструкцию КНС, коллекторов, повысительно-насосных станций по городу, сделать реконструкцию Уральского подземного водозабора в поселке Трекино, а также привести в порядок водовод от этого водозабора в город", – поясняет Мирас Мулкай.

У Управления энергетики и ЖКХ есть намерение пробурить дополнительные скважины на Уральском подземном месторождении. Это месторождение дает 35 тысяч кубов воды в сутки, население Уральска потребляет в те же сутки 45 тысяч кубов зимой и 75 тыс. кубов воды летом. Недостающий объем воды в летний период ТОО "БатысСуАрнасы" качает из реки Урал. После бурения новых скважин с Уральского подземного водозабора каждые сутки горожане будут потреблять 7 тыс. кубов воды.

Мирас Мулкай отмечает, что все проекты по реконструкции сетей водоснабжения рассчитаны не на один год. В случае положительного решения о финансировании часть проектов начнут реализовывать уже в 2024 году. Но все проекты будут переходящими – на 2025-2026 годы.

Кроме того, за счет средств из республиканского бюджета в Уральске уже идет реконструкция КНС №№2 и 3 (на сумму 3,7 млрд тенге). Эти станции были построены в конце 1960-х годов и давно нуждались в модернизации. Деньги на завершение работ есть, модернизация двух КНС по плану будет завершена в 2024 году.

Газовые сети: нужны миллиарды инвестиций на замену магистрали

По территории ЗКО обустроено свыше 9 тысяч км наружных сетей газоснабжения. Область на 99,7% обеспечена газом. Сети внутри населенных пунктов находятся в хорошем состоянии, так как они были построены 10-15 лет назад.

Сейчас в областном центре возник вопрос о модернизации, расширении действующих газовых сетей. В Уральске строится новый микрорайон "Акжайык" на 50 тысяч жителей. Чтобы обеспечить население нового микрорайона газом, в 2023 году Управление энергетики и ЖКХ приступило к проектированию АГРС 3 (автоматизированной газораспределительной станции) в поселке Деркул.

Этот проект сейчас находится на госэкспертизе. В апреле 2024 года, когда он пройдет одобрение, власти планируют направить заявку на финансирование строительства новой АГРС в республиканский бюджет (прогнозно на его реализацию необходимы 6-7 млрд тенге).

В регионе есть магистральный газопровод Ростоши-Тайпак. Он 1974 года постройки. Изношен более чем на 90%. Газопровод снабжает газом 54 населенных пункта с населением не менее 60 тысяч человек. На протяжении отопительного сезона на нем возникают проблемы – идет закупорка трубы или же случаются порывы.

"Сейчас наша совместная задача с Минэнерго – реализовать проект реконструкции данного газопровода. Необходимо заменить 345 км магистрального газопровода диаметром 800 мм. Сейчас проект находится на разработке, в конце марта его должны передать на госэкспертизу. И дальше мы будем уже подавать заявку на финансирование ремонтных работ", – объясняет руководитель Управления энергетики и ЖКХ по ЗКО.

Проект реконструкции разделен на три этапа: в год акимат области планирует менять до 115 км газопровода. Суммы на это необходимы колоссальные. Первый этап потребует не менее 15 млрд тенге. Точные суммы определит госэкспертиза.