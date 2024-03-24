Мужчина прикрыл своим телом семью во время теракта в Москве

Героическая история мужчины – прикрыл от пуль свою жену и дочь во время атаки на "Крокус". Мужчина не числится в списке пропавших или погибших. Семья все еще ищет отца, сообщает Zakon.kz.

Об Олеге Шиховцеве – сотруднике управления дорожного хозяйства из Люберец – написал Telegram-канал Baza.

Он пришел на концерт "Пикника" с женой Галиной и 19-летней дочкой. Террористы начали стрелять в то время, когда мужчина пошел сдавать вещи в гардероб, а его родные стояли у лавки с сувенирами.

Олег увел жену и дочь в зрительный зал, пытаясь их спасти. Мужчина бежал последним, чтобы закрыть семью от выстрелов. На половине пути Олега ранило в спину – он сказал родным бежать дальше, а сам затерялся в толпе, пишет канал.

Жене и дочке Шиховцева удалось спастись. Сам мужчина пока числится пропавшим без вести – его нет в списках погибших и пострадавших.

22 марта в партер "Крокус Сити Холла" ворвались люди в камуфляже и открыли стрельбу из автоматического оружия. Стрельба началась за несколько минут до концерта рок-группы "Пикник".

По последним данным, число пострадавших в результате теракта увеличилось до 152 человек. Погибли 133 человека, в том числе трое детей.

Чтобы детально разобраться, как действовать во время теракта, корреспондент Zakon.kz поговорила с сотрудником Контртеррористического комитета, который рассказал, как вести себя в таких ситуациях.