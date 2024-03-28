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Куда жаловаться на лужи в Астане

Переживающим за лужи астанчанам рассказали, куда обращаться , фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2024 10:33 Фото: pxhere
Заместитель акима Астаны Ерсин Отебаев обратился к жителям города. Чиновник напомнил, что зима была снежной и суровой. Также он добавил, что постоянно наблюдает за работой по откачке талых вод с улиц и дорог города, сообщает Zakon.kz.

Чиновник подчеркнул, что с приходом весны ответственными службами принимаются оперативные меры по недопущению и минимизации негативных последствий паводка.

Кроме того, заверил жителей о ежедневном посещении паводкоопасных участков.

"Наблюдаю за работой по откачке талых вод с улиц и дорог города. На данный момент мы делаем все возможное и работаем над тем, чтобы последствия не привели к наводнениям", – написал Ерсин Отебаев на странице в Instagram.

Таже он затронул проблему, связанную с засорением канализации.

"Объезжая участки, где расположены канализационные насосные станции города, я увидел груду мусора, которому там не место. Из-за того, что жители смывают в канализацию мусор, который категорически запрещено выбрасывать в систему: влажные салфетки, средства гигиены и т.д., коллекторы в течение четырех часов забиваются бытовыми отходами".Ерсин Отебаев

В заключении замакима посоветовал астанчанам обращаться лично к нему по вопросам несвоевременной откачки талой воды.

"Уважаемые горожане, ваши обращения по вопросу несвоевременной откачки талой воды на улицах города или во дворах я принимаю через социальные сети, также можете обратиться по указанным номерам: 8 (7172) 55-79-95, 8775 359 99 22. What’s App: 8778 260 05 53".Ерсин Отебаев

27 марта 2024 года глава Управления предупреждения чрезвычайных ситуаций ДЧС Астаны Бакытжан Мауленбердиев заявил, что все противопаводковые мероприятия прошли заблаговременно, и городу ничего не угрожает.

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