Куда жаловаться на лужи в Астане

Фото: pxhere

Заместитель акима Астаны Ерсин Отебаев обратился к жителям города. Чиновник напомнил, что зима была снежной и суровой. Также он добавил, что постоянно наблюдает за работой по откачке талых вод с улиц и дорог города, сообщает Zakon.kz.

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