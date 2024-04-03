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Законодательство РК

Так скажи, так скажи: Байжанов заявил о давлении со стороны Бишимбаева

Так скажи, так скажи: Байжанов заявил о давлении со стороны Бишимбаева, фото - Новости Zakon.kz от 03.04.2024 16:30 Фото: Telegram/Jogargy_sot
3 апреля 2024 года во время судебного заседания, на котором рассматривается дело в отношении экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева, второй подсудимый Бахытжан Байжанов попросил отсадить его от брата. По его словам, Бишимбаев оказывает на него давление, сообщает Zakon.kz.

Желание своего подзащитного Бахытжана Байжанова озвучил адвокат.

"Можно ли обеспечить, чтобы подсудимый Бишимбаев и подсудимый Байжанов сидели раздельно? Чтобы у Бишимбаева не было возможности обращаться к Байжанову. Это желание Байжанова. Байжанов считает, что на него оказывается давление. Сейчас (произошла. – Прим. ред.) какая-то перепалка между ними. Хотя бы со следующего (судебного заседания. – Прим. ред.)", – обратился защитник подсудимого к судье Айжан Кульбаевой.

Судья попросила объяснить Бахытжана Байжанова причину.

"Он всячески на меня давление оказывает: "Так скажи, так скажи"... По поводу дачи показаний", – объяснил Бахытжан Байжанов.

Айжан Кульбаева пообещала рассмотреть этот вопрос.

"Подумаем, как можно сделать. Технически получится у нас или нет, посмотрим", – сказала судья.

В свою очередь экс-министр объяснил, почему обращался к брату.

"Я хотел бы просто пояснить. Я хочу, чтобы Байжанов и его семья вернули мне мои документы, не связанные с этим делом, и более ничего".Куандык Бишимбаев

Ранее Куандык Бишимбаев рассказал, что происходило в день смерти Салтанат Нукеновой.

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9 ноября 2023 года экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева задержали по подозрению в убийстве жены. Трагедия произошла в столичном ресторане Bau.

8 января 2024 года сообщалось, что расследование по делу Бишимбаева завершено. Позднее в МВД рассказали, что Куандыку Бишимбаеву, которого подозревают в смерти жены Салтанат Нукеновой, помимо "Убийства, совершенного с особой жестокостью", вменяют еще и "Истязание".

11 марта прошел первый процесс, на котором гособвинитель озвучил версию следствия, затем Куандык Бишимбаев озвучил свою позицию. Главное судебное разбирательство началось 27 марта. Дело рассматривает суд присяжных.

Во время второго судебного заседания 29 марта брат Салтанат Нукеновой рассказал, как и когда они узнали о ее убийстве. На третьем заседании давал показания Куандык Бишимбаев, который попросил прощения у родных Салтанат Нукеновой и заявил, что он "перед Всевышним готов ответить".

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