Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Землетрясения в Казахстане: МЧС выступил с призывом

Землетрясения в Казахстане: МЧС выступил с призывом, фото - Новости Zakon.kz от 04.05.2024 11:50 Фото: пресс-служба МЧС РК
Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Казахстана призывает граждан пройти опрос по правилам поведения при землетрясении. С обращением к казахстанцам ведомство выступило 4 мая 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно распространяемому сообщению, в период с 4 по 25 мая 2024 года на сайте МЧС будет проводится опрос на тему "Знаете ли вы правила поведения при землетрясении?".

Цель опроса – повышение культуры безопасности и обратная связь с гражданами.

Пройти опрос можно на главной странице МЧС в разделе "Важно/Опрос" по ссылке.

25 января 2024 года президент Касым-Жомарт Токаев на совещании, посвященном обеспечению сейсмической безопасности, поручил главе МЧС критически переосмыслить работу ведомства после сильного землетрясения в Алматы.

Тогда глава государства отметил, что администрация президента будет держать на контроле обеспечение сейсмической безопасности.

Читайте также

На Зеленом базаре в Алматы разгорается скандал
На Зеленом базаре в Алматы разгорается скандал
Увеличилось количество казахстанских семей, получивших господдержку после паводков
Увеличилось количество казахстанских семей, получивших господдержку после паводков
Миротворец рассказал африканским школьникам о Казахстане
Миротворец рассказал африканским школьникам о Казахстане
Анастасия Московчук
МЧС РК Казахстан Землетрясение 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Снег, дождь, шквал и заморозки ожидаются почти по всему Казахстану
Снег, дождь, шквал и заморозки ожидаются почти по всему Казахстану
Маршрутный автобус на полном ходу протаранил два внедорожника в Алматы
Маршрутный автобус на полном ходу протаранил два внедорожника в Алматы
Статистика, социология, бедность, ВВП
Казахстан стал самой богатой страной Центральной Азии
Жесткая посадка Ан-2 в Аркалыке: в Казнете появились кадры происшествия
Жесткая посадка Ан-2 в Аркалыке: в Казнете появились кадры происшествия
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: