Землетрясения в Казахстане: МЧС выступил с призывом

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Казахстана призывает граждан пройти опрос по правилам поведения при землетрясении. С обращением к казахстанцам ведомство выступило 4 мая 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно распространяемому сообщению, в период с 4 по 25 мая 2024 года на сайте МЧС будет проводится опрос на тему "Знаете ли вы правила поведения при землетрясении?".

Цель опроса – повышение культуры безопасности и обратная связь с гражданами.

Пройти опрос можно на главной странице МЧС в разделе "Важно/Опрос" по ссылке.

25 января 2024 года президент Касым-Жомарт Токаев на совещании, посвященном обеспечению сейсмической безопасности, поручил главе МЧС критически переосмыслить работу ведомства после сильного землетрясения в Алматы.

Тогда глава государства отметил, что администрация президента будет держать на контроле обеспечение сейсмической безопасности.