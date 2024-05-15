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К казахстанцам сразу в двух регионах обратились с просьбой сохранять спокойствие

К казахстанцам сразу из двух регионов обратились с просьбой сохранять спокойствие, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2024 12:14 Фото: akorda.kz
Антитеррористические учения пройдут в Костанайской и Северо-Казахстанской областях. В связи с этим жителей этих регионов оперативные штабы по борьбе с терроризмом попросили сохранять спокойствие, сообщает Zakon.kz.

Костанайская область

15 мая 2024 года на территории района Беимбета Майлина общеобразовательной школы им. Б. Майлина с. Айет с 14:00 до 19:00 районным оперативным штабом по борьбе с терроризмом будут проведены антитеррористические учения. В связи с проводимыми мероприятиями предусмотрены меры ограничения движения на ул. Жабағы-Батыра, ул. Б. Майлина, ул. Комсомольская.

"Просим граждан сохранять спокойствие и выполнять законные требования задействованных в учениях представителей правоохранительных органов, а также воздержаться от нахождения и движения в ближайшее время на данном участке".Оперативный штаб района Беимбета Майлина по борьбе с терроризмом

Цель – отработка практических навыков сил и средств правоохранительных органов и специальных государственных органов при возникновении угроз террористического характера, а также минимизация и ликвидация последствий акта терроризма.

Северо-Казахстанская область

С 15 по 17 мая на территории с. Тимирязево Тимирязевского района (15 мая), с. Новоишима района им. Г. Мусрепова (16 мая) и г. Сергевка района Шал акына (17 мая) планируется проведение антитеррористических учений.

"В этой связи призываем граждан с пониманием отнестись к проводимым учебным мероприятиям, возможным временным ограничениям передвижения автотранспорта и населения. Жителей, гостей города и села просим соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования задействованных служащих государственных органов. Доверять только официальным источникам информации и не допускать распространения ложной информации среди населения".Северо-Казахстанский областной оперативный штаб по борьбе с терроризмом

Цель – проверка готовности сил и средств правоохранительных и специальных органов к реагированию на различные угрозы террористического характера. Учение максимально приближено к боевым условиям с различными элементами сложности.

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Ранее сообщалось, что антитеррористические учения пройдут в двух областях Казахстана – Абайской и Жамбылской. Подробнее об этом по ссылке.

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