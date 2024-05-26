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Полиция города Семей борется с интернет-мошенничеством

Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных , фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2024 04:40 Фото: freepik
25 мая в целях профилактики интернет-мошенничества, сотрудники полиции города Семей обратились к жителям и гостям города, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы департамента полиции Абайской области, для прямого контакта с потенциальными жертвами интернет-мошенничества был выбран футбольный матч Елемай – Туран.

Интернет-мошенничество, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2024 04:40

Фото: пресс-служба ДП Абайской области

Учитывая, что игра собрала свыше девяти тыс. человек, сотрудники полиции города Семей активно раздавали буклеты с информацией о профилактике интернет-мошенничества всем пришедшим на стадион "Спартак".

Интернет-мошенничество, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2024 04:40

Фото: пресс-служба ДП Абайской области

Помимо этого на стадионе запускалось голосовое оповещение, а также транслировался видео ролик профилактического содержания "Как не стать жертвой интернет-мошенников".

Интернет-мошенничество, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2024 04:40

Фото: пресс-служба ДП Абайской области

Интернет-мошенничество, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2024 04:40

Фото: пресс-служба ДП Абайской области

Мошенники не перестают удивлять и придумывать новые схемы обмана. К примеру, в последнее время злоумышленники активно используют имена акимов.

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