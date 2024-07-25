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Аким Павлодарской области опубликовал фото водителя, погибшего на руднике

спасатели Павлодарская область рудник поиски, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2024 18:46 Фото: Telegram/kerek.pv
25 июля 2024 года аким Павлодарской области Асаин Байханов рассказал о заключительных поисковых работах у горного отвода АО "Майкаинзолото". Он поблагодарил всех, кто непрестанно участвовал в поисках, сообщает Zakon.kz.

Он уточнил, что в 16.20 25 июля предположительно обнаружено тело последнего спасателя – водителя Айыпа Тлеубергенова.

Силами спасателей тело поднято и передано следственно-оперативной группе для проведения экспертизы.

"С момента трагедии, когда 4 января вблизи Майкаинского рудника в очистное пространство недействующей шахты провалился автобус со спасателями, прошло семь месяцев. Все это время, как и родные погибших, мы надеялись, что удастся найти всех пропавших спасателей. Выражаю глубокие соболезнования всем родным и близким Айыпа Тлеубергенова. Марқұмға иман байлығын берсін".Асаин Байханов

В дополнение Байханов отметил, что за все время поиска на место привлекались разные специалисты и эксперты, ветераны горного дела, кинологические расчеты, спецтехника и дроны, были задействованы силы всех аварийно-спасательных служб региона.

"Благодарю всех, кто дни и ночи напролет работал и стремился отыскать пропавших. К сожалению, надежда на спасение людей сменилась глубокой скорбью. Уверен, все участники этих работ разделяют боль утраты вместе с родными и близкими погибших спасателей".Асаин Байханов

19 июля при проведении земляных работ силами АО "Майкаинзолото" на глубине 70 м было найдено тело другого спасателя – Айдоса Шаймердена.

Напомним, ночью 4 января 2024 года на территории АО "Майкаинзолото" в Павлодарской области произошел обвал, в который упал автобус со спасателями. В скором времени из воронки на поверхность были подняты тела двух человек.

16 апреля стало известно, что Специализированный межрайонный административный суд Астаны признал 100%-ную вину АО "Майкаинзолото" в трагедии на руднике.

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