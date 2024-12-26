Крушение самолета в Актау: новая информация о состоянии пострадавших

В Управлении здравоохранения Мангистауской области 26 декабря 2024 года рассказали о ситуации с пострадавшими при крeшении самолета в Актау, сообщает Zakon.kz.

Как уже известно, в Мангистаускую областную многопрофильную больницу доставили 27 пострадавших. Из поступивших 15 – граждане Азербайджана, восемь – Российской Федерации, трое – Кыргызстана, личность одной пострадавшей так и не установлена.

11 больных находятся в Центре общей реанимации, 13 – травматологии, 2 – нейрохирургии, один – хирургии.

"Пациенты поступили с различными травмами, в основном с множественными повреждениями (закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытые травмы грудной клетки, травматический шок 1-2 степени). Из 11 пациентов, находящихся в отделении реанимации, в стабильно тяжелом состоянии трое больных, семь – в тяжелом состоянии и одна пациентка – в крайне тяжелом, нестабильном состоянии. При поступлении всем пострадавшим проведены все необходимые виды обследования, после стабилизации состояния госпитализированы по профилям. Из восьми пострадавших одна в крайне тяжелом нестабильном состоянии, а второй пострадавшей в экстренном порядке проведена лапаротомия, ушивание разрыва брыжейки толстого кишечника с дренированием брюшной полости", – сообщили в ведомстве.

Все пациенты получают лечение в полном объеме согласно протоколу диагностики и лечения Минздрава РК.

Следственными органами проведена работа по установлению личности двух пациентов. Одна из них идентифицирована, установлено гражданство Азербайджана.

Также по линии санитарной авиации из города Астаны прибыли высококвалифицированные специалисты Национального координационного центра экстренной медицины и ведущих республиканских центров.

"Помимо вышеуказанных специалистов, также прибыл спецборт Минздрава и МЧС РФ, бригада санавиации Республики Азербайджан. Проведен обход всех пострадавших, тактика ведения согласована. Также с пострадавшими и родственниками работает бригада психологов", – добавили в Облздраве.

Там также сообщили, что сегодня, 26 декабря, в 08:30 борт санитарной авиации центрального аппарата МЧС Российской Федерации эвакуировал своих граждан.

25 декабря 2024 года пассажирский лайнер, следующий рейсом из Баку в Грозный, потерпел крушение рядом с аэропортом Актау.

Число выживших при крушении самолета в Актау составило 29 человек. Перед происшествием борт, возможно, столкнулся с птицами. В самолете находились граждане Казахстана. К сожалению, никто из них не выжил.