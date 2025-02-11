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Общество

Стало известно, кого осудили после массового отравления школьников в Мангистау

Школьная столовая, еда, буфет, школьные повара, фото - Новости Zakon.kz от 11.02.2025 15:29 Фото: Zakon.kz
В декабре 2024 года приговорами Мунайлинского районного суда четыре работника школьной столовой приговорены к уголовной ответственности в виде штрафа, сообщает Zakon.kz.

Об этом 11 февраля 2025 года рассказали в прокуратуре Мангистауской области.

"Установлено, что указанные лица работали в пищевом блоке средней школы №8 Мунайлинского района, используя поддельные санитарные документы. Данный факт выявлен в ходе проверки по факту массового отравления учеников данной школы", – говорится в сообщении, распространенном во вторник.

Приговоры суда вступили в законную силу.

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Полный "букет": стала известна причина массового отравления школьников в Мангистау
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В сентябре 2024 года мы писали, что учащиеся 1-4 классов первой смены в школе №8 села Бесшокы Мунайлинского района Мангистауской области массово почувствовали себя плохо после возвращения с учебы. На место были направлены 12 бригад скорой помощи. Двое школьников в результате отравления оказались в реанимации. А правительство взяло под контроль расследование причин массового отравления. По словам родителей, все дети поели в школьной столовой картофельное пюре с котлетой. Позднее Касым-Жомарт Токаев заявил, что случай с отравлением школьников в Мангистау "справедливо вызвал резонанс в обществе", и подчеркнул, что нельзя допустить повторения подобных ситуаций.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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