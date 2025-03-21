В трагедии на руднике "Жомарт" определили 100% вину работодателя

В аварии на руднике "Жомарт" ТОО "Корпорации Казахмыс", которая случилась 17 февраля 2025 года и унесла жизни семи горняков, установили 100% степень вины работодателя, сообщает Zakon.kz.

Об этом, отвечая на депутатский запрос, заявил премьер-министр Олжас Бектенов.

"Правительственной комиссией проведено расследование причин аварии, произошедшей на шахте рудника "Жомарт" ТОО "Корпорация Казахмыс" в области Улытау. Установлено, что авария в горной выработке вызвана воспламенением газовоздушной смеси (метана) из-за использования не взрывозащищенного электрооборудования. Скопление метана в опасной концентрации произошло вследствие тектонического нарушения горной выработки, что привело к его выделению из трещин", – говорится в ответе премьера.

Также, по словам Бектенова, причинами аварии послужили недостаточно эффективная система вентиляции, несвоевременный контроль газового состава на содержание метана в шахте и отсутствие производственного контроля за безопасным производством работ со стороны ответственных должностных лиц.

"Установлена степень вины работодателя – 100 %. Органами внутренних дел заведено уголовное дело, ведется расследование", – подчеркнул Бектенов.

5 марта 2025 года по результатам расследования, которое проводила правительственная комиссия, назвали основную причину аварии на руднике "Жомарт".

17 февраля 2025 года в области Улытау на руднике "Жомарт" корпорации "Казахмыс" произошло обрушение горной массы. Ночью 18 февраля были обнаружены тела шести работников рудника "Жомарт". Позднее было найдено тело еще одного шахтера.