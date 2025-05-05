Убийство Шерзата Полата: суд разобрался, кто такой Чика и почему он дал команду "Делайте"

5 мая 2025 года суд изучил видео показаний Каржаубая Нурымова и свидетеля Самата Абдикдыра, сообщает Zakon.kz.

Защитники подсудимых попросили суд снова вернуться к показаниям одного из свидетелей – Самата Абдикдыра и при необходимости повторно допросить потерпевшего Каржаубая Нурымова. По их словам, в Сети не стихает шум и общество требует наказать его за то, что он якобы дал команду начать резню.

Судья Ержан Жанузаков поручил поставить видео с очной ставки. В нем потерпевший и свидетель были допрошены касательно событий, которые произошли в ночь с 3 по 4 октября 2024 года у магазина "Камажай" в Талгаре.

Так, отец Шерзата Полата рассказал, что перед дракой у магазина остановился автомобиль Hyundai, из него вышел молодой человек по прозвищу Чика, то есть Самат Абдикдыр.

"На разборке стояло около семи парней, он со всеми поздоровался. Нурканат и он разговорились. Братишка сказал ему, что у него знакомое лицо. В ответ сказано: "Я ведь уже старик". Нурканат засмеялся, спросив, наверное, и 30 нет ему. Он тоже засмеялся. Потом Нурканат спросил, мол, будете разбираться, а он сказал, что молодежь сама разберется. Открыл дверь магазина и сказал: "Делайте". После чего началась драка". Каржаубай Нурымов

Однако эти показания Самат Абдикдыр не поддержал и рассказал свою версию.

"Мы приехали на автомобиле Hyundai Elantra. Возле магазина стояли семь-восемь парней. Гаепбаев поздоровался со мной и спросил: "Вы на драку приехали?" Я ответил: "Да я же старик". Он засмеялся и сказал: "Мы вроде ровесники, я 1994 года рождения". Я ответил, что я 1997 года". Потом мы зашли в магазин, хотели купить пиво. Когда хотели расплатиться, услышали звук на улице. Тогда Каржаубай сказал: "Выходите из магазина". Мы ушли. Сзади "кабана" поставили, мы хотели выехать. Смотрю, Дидара нет. Я открыл дверь и крикнул Дидару, он пришел, и мы уехали. Я не говорил: "Деритесь или делайте", потому что совсем не знаю этих парней. Я с ними не здоровался и не знаком с ними". Самат Абдикдыр

Каржаубай Нурымов заявил, что все они были знакомы и ждали указаний Чики, и именно он произнес: "Делайте".

Отметим, что на самом допросе Самат Абдикдыр давал показания меньше 15 минут, постоянно волновался и часто просил воду. Он сказал, что является двоюродным братом одного из подсудимых. В день происшествия приезжал в магазин якобы за пивом после бани.

6 мая 2025 года суд начнет допрос подсудимых. Первым выступит зачинщик драки Дархан Аскентай, который к магазину подтянул всех своих друзей.

4 октября 2024 года в Талгаре произошла массовая драка, во время которой от ножевого ранения скончался 16-летний подросток Шерзат Полат. Расследование убийства подростка, вызвавшее общественный резонанс, велось по пяти статьям Уголовного кодекса РК, арестовали 11 подозреваемых.

10 апреля 2025 года состоялось предварительное слушание по делу об убийстве Шерзата Полата.

17 апреля 2025 года суд приступил к главному судебному разбирательству. Прокурор рассказала, как убили Шерзата Полата. 5 мая 2025 года показания дали семь свидетелей.