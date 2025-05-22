Судья отреагировал на вирусные видео и аудио с процесса по делу Шерзата Полата

22 мая 2025 года судья по делу об убийстве Шерзата Полата Ержан Жанузаков заявил, что наказаны трое сотрудников суда из-за видео с заседания в соцсетях. Также он поручил прокурору исследовать аудио со странным диалогом из эфира заседания, сообщает Zakon.kz.

Жанузаков отметил, что суд провел служебную проверку и выяснил: в результате того, что 29 апреля 2025 года своевременно не был прекращен прямой эфир, лица подсудимых, которые запрещено показывать, попали на видео, которое завирусилось в соцсетях. Из-за того, что в нем обвиняемые смеются, было вызвано общественное возмущение.

"В ходе служебной проверки выяснилось: из-за того, что суд проходит в режиме онлайн и сотрудники не остановили вовремя прямую трансляцию, лица подсудимых попали на видео, которое распространилось в соцсетях. В итоге технические работники Рустем Муксинов, Назира Оразалиева и Сауле Кайдагулова привлечены к дисциплинарной ответственности". Ержан Жанузаков

По его словам, 21 мая 2025 года в соцсетях также распространилось аудио, связанное с судебным процессом, поэтому суд удалился в совещательную комнату и вернулся с решением.

Судья пояснил участникам процесса, что прокурор должен будет выяснить правдивость записи, кому принадлежат голоса и о чем был разговор, после чего будет принято соответствующее решение.

"Суд принял решение: по факту того, что в соцсетях распространяется аудио диалога якобы за 21 мая 2025 года, сделанное во время перерыва судебного заседания, обратить внимание прокурора Алматинской области. Подсудимые, которые находятся под стражей, а также участники процесса могут обжаловать решение в апелляции". Ержан Жанузаков

Отметим, в соцсетях гуляет аудио, сделанное якобы 21 мая 2025 года сразу после объявления об окончании заседания. Кто вел этот диалог, неизвестно:

– Чуть не расплакался, правильно все сказал? – Тебе много вопросов задавать не будут, не переживай, я уже договорился.

4 октября 2024 года в Талгаре произошла массовая драка, во время которой от ножевого ранения скончался 16-летний подросток Шерзат Полат.

10 апреля 2025 года состоялось предварительное слушание по делу об убийстве Шерзата Полата.

17 апреля 2025 года суд приступил к главному судебному разбирательству, и прокурор рассказала, как убили Шерзата Полата.