Убийство Шерзата: известный по делу Бишимбаева эксперт Халимназаров выступил в суде

23 мая 2025 года независимый судебно-медицинский эксперт Тахир Халимназаров был допрошен в суде касательно смертельных ранений Шерзата Полата, сообщает Zakon.kz.

Его допросили в качестве дополнительного независимого судмедэксперта по ходатайству адвокатов потерпевшей стороны.

Сначала на заседании адвокат Мейрман Шекеев озвучил заключения, данные Тахиром Халимназаровым, в которых он подтвердил, что Шерзат Полат умер в результате ранения в грудную клетку и большой кровопотери.

"В результате колото-резаного ранения грудной клетки повреждено легкое и открылось внутреннее кровотечение. Это стало причиной смерти, из-за чего он потерял много крови. В ходе экспертизы в плевральной полости обнаружено 1,5 литра крови. Когда человек теряет 500-600 миллилитров крови – его состояние резко ухудшается. При кровопотере в размере более 1 литра – возникает угроза жизни. Если бы в течение 30 минут ему оказали скорую неотложную медицинскую помощь, было бы сделано оперативное хирургическое вмешательство – Шерзата Полата можно было спасти. Когда он поступил в больницу, находился в состоянии клинической смерти", – зачитал заключение Мейрман Шекеев.

Комментируя свое заключение в суде, Тахир Халимназаров добавил, что остальные поверхностные ссадины не угрожали жизни подростка.

"Это кровь, которая бежала не снаружи, а внутри. Только внутри его тела обнаружено 1,5 литров застоя, неизвестно, сколько крови он еще потерял пока его доставили в больницу. Последовательность нанесений ранений невозможно определить, видно, что раны свежие. Если бы человек был жив и он шел на поправку, можно было дать оценку, когда были нанесены удары по времени, а здесь человек погиб". Тахир Халимназаров

23 мая 2025 года на суде был выступил судмедэксперт Мухит Кушеров, который исследовал тело Шерзата Полата после трагедии в Талгаре.

4 октября 2024 года в Талгаре произошла массовая драка, во время которой от ножевого ранения скончался 16-летний подросток Шерзат Полат. Расследование убийства подростка, вызвавшее общественный резонанс, велось по пяти статьям Уголовного кодекса РК, арестовали 11 подозреваемых.

10 апреля 2025 года состоялось предварительное слушание по делу об убийстве Шерзата Полата.

17 апреля 2025 года суд приступил к главному судебному разбирательству. Прокурор рассказала, как убили Шерзата Полата.