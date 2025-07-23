"Остап Бендер в юбке": потерпевшая о Перизат Кайрат на прениях

В Астане продолжаются слушания по делу Перизат Кайрат и ее матери. Сегодня, 23 июля 2025 года, в суде выступают потерпевшие – они просят для подсудимой самого сурового наказания, передает корреспондент Zakon.kz.

Так, одна из потерпевших, юрисконсульт АО "Стройконструкция", просит взыскать 200 млн тенге с подсудимых.

"В течение двух недель мы следили за данным судебным процессом, который освещают все СМИ. В медиапространствах данное преступление сравнивают (с делами крупнейших мошенников. – Прим. ред.) и (называют Перизат Кайрат. – Прим. ред.) Остап Бендер в юбке и так далее. Это все сугубо личное мнение каждого человека. Полностью услышав мнение прокуроров и ознакомившись с материалами дела, хочу сказать, что по Перизат Кайрат и ее матери Гайни Алашбаевой все факты подтверждаются. Все факты установлены. Поэтому прошу вас принять строгие меры", – заявила потерпевшая.

По ее словам, в деле 47 пострадавших, в том числе и АО "Стройконструкция".

"Мы полностью поддерживаем свое исковое. Я волнуюсь сегодня, решается судьба людей, но, с другой стороны, за свои поступки они должны нести ответственность. Я думаю, у наших подсудимых будет время изучить Налоговый кодекс – наши средства должны были уходить по назначению платежа, а не на личные нужды. Мы отправляли деньги пострадавшим от наводнения. Я прошу привлечь к уголовной ответственности и назначить высшую меру наказания", – резюмировала она.

Еще один потерпевший в эпизоде по сбору помощи жителям Сектора Газа поддержал гособвинение в плане меры наказания.

"Собрали 83 млн тенге. Я надеялся получить прозрачный отчет о средствах, но этого не произошло. Связь с Перизат Кайрат стала пропадать, вместо предоставления помощи тишина и отговорки, а на самом деле роскошь и траты, которые не имеют отношения к благотворительности. Для меня, как гражданина, это дело не просто о деньгах, это дело о подорванном доверии к благотворительности. Это моральное преступление. Я считаю, что вина Перизат Кайрат доказана... За исключением Гайни Алашбаевой, мне очень жалко ее, и зная, что у нее проблемы со здоровьем, хочу выразить свое мнение о том, чтобы ее оставить также под домашним арестом", – обратился он к суду.

В суде также выступила представитель родительского комитета Назарбаев интеллектуальной школы физико-математического направления.

"Прошу удовлетворить мой гражданский иск, прошу судить подсудимых по всей строгости закона. Здесь нанесен не только материальный ущерб, здесь нанесен урон доверию народа, урон репутации Казахстана на международной арене. Посеяли раздор и ненависть к действующим волонтерам и всем видам благотворительности. У нас не такая большая сумма – 901 855 тенге. Но это деньги детей и их родителей, наших учеников. Хочу, чтобы дети знали, что за все надо отвечать, что есть справедливость", – заявила она.

22 июля 2025 года в Уголовном суде Астаны начались прения по делу Перизат Кайрат. Гособвинитель запросила для нее 10 лет лишения свободы. Само же главное судебное разбирательство по делу Перизат Кайрат началось 14 июля 2025 года в Межрайонном суде по уголовным делам Астаны. Ее обвиняют в мошенничестве и отмывании денег, полученных преступным путем. В начале процесса прокуроры рассказали, на что именно она тратила деньги. Свидетель по делу в суде заявил, что Перизат Кайрат деньги, которые жертвовали предприниматели в помощь пострадавшим от паводков, перевозила в клетчатых китайских сумках.

