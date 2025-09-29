"Не застряньте в пробке!": бурная реакция болельщиков в соцсетях на приезд "Реала" в Алматы

В ночь с 28 на 29 сентября 2025 года игроки "Реал Мадрида" прилетели в Алматы на гостевой матч Лиги чемпионов против "Кайрата". Звездных гостей бурно встречали не только в аэропорту, но и в гостинице. На странице же клуба в Instagram творится настоящий хаос, сообщает Zakon.kz.

Так, казахстанцы оставляют бесчисленное количество комментариев под постами на официальной странице мадридского клуба.

Самое большое внимание привлекли две публикации, на одной из которых сказано, что игроки вылетают в Алматы, на другой – уже приземлились.

Пользователи Сети не скупятся на эмоции, оставляя шуточные отзывы:

Если встретить надо – пишите.

Пацаны, теплее одевайтесь.

Страшно даже представить, что с "Кайратом" будет.

Не застряньте в пробке.

Теперь это страница казахстанцев! Комментарии – топ.

Пожалуйста, перестаньте меня смешить, уже устала лайкать все подряд.

Парни, бешбармак попробуйте обязательно в Алматы.

Ждем вас в гости на Шымбулаке!

Посмотрев на наш стадион, наверное, вы вспомните стадионы, на которые играли в детстве.

Пожалуйста, будьте довольны стадионом. Вернувшись, не пишите плохой отзыв.

Дайте нашим шанс, пожалуйста.

Завтра на тренировку до 09:00 утра выезжайте, а то в пробку попадете.

Только не езжайте через аль-Фараби!

Пацаны, заезжайте по дороге к Ереке, там недорогая самса у него.

Админ скоро заговорит на казахском языке.

В стороне не остался и казахстанский блогер Алексей Лодочников. Он поделился юмористическим планом о том, как "Кайрату" выиграть "Реал Мадрид".

Встретить пышно в аэропорту и сразу повезти на экскурсию!

Далее повезти в дорогой ресторан и откормить их нашими любимыми казы, бешбармаком, кумысом.

Организовать субботник. Обязательно, чтобы каждый игрок посадил дерево.

Организовать им баню и поход в музей.

Ну и перед самим матчем заново свозить их в ресторан.

23 сентября 2025 года билеты на матч были моментально раскуплены. К сожалению, не все смогли приобрести их. Тогда администрация сайта, которая занималась продажей билетов, выступила с обращением.

До исторического матча остается совсем немного. Он пройдет 30 сентября, во вторник, в 21:45 на Центральном стадионе Алматы.