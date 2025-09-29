"Не застряньте в пробке!": бурная реакция болельщиков в соцсетях на приезд "Реала" в Алматы
Так, казахстанцы оставляют бесчисленное количество комментариев под постами на официальной странице мадридского клуба.
Самое большое внимание привлекли две публикации, на одной из которых сказано, что игроки вылетают в Алматы, на другой – уже приземлились.
Пользователи Сети не скупятся на эмоции, оставляя шуточные отзывы:
- Если встретить надо – пишите.
- Пацаны, теплее одевайтесь.
- Страшно даже представить, что с "Кайратом" будет.
- Не застряньте в пробке.
- Теперь это страница казахстанцев! Комментарии – топ.
- Пожалуйста, перестаньте меня смешить, уже устала лайкать все подряд.
- Парни, бешбармак попробуйте обязательно в Алматы.
- Ждем вас в гости на Шымбулаке!
- Посмотрев на наш стадион, наверное, вы вспомните стадионы, на которые играли в детстве.
- Пожалуйста, будьте довольны стадионом. Вернувшись, не пишите плохой отзыв.
- Дайте нашим шанс, пожалуйста.
- Завтра на тренировку до 09:00 утра выезжайте, а то в пробку попадете.
- Только не езжайте через аль-Фараби!
- Пацаны, заезжайте по дороге к Ереке, там недорогая самса у него.
- Админ скоро заговорит на казахском языке.
В стороне не остался и казахстанский блогер Алексей Лодочников. Он поделился юмористическим планом о том, как "Кайрату" выиграть "Реал Мадрид".
- Встретить пышно в аэропорту и сразу повезти на экскурсию!
- Далее повезти в дорогой ресторан и откормить их нашими любимыми казы, бешбармаком, кумысом.
- Организовать субботник. Обязательно, чтобы каждый игрок посадил дерево.
- Организовать им баню и поход в музей.
- Ну и перед самим матчем заново свозить их в ресторан.
23 сентября 2025 года билеты на матч были моментально раскуплены. К сожалению, не все смогли приобрести их. Тогда администрация сайта, которая занималась продажей билетов, выступила с обращением.
До исторического матча остается совсем немного. Он пройдет 30 сентября, во вторник, в 21:45 на Центральном стадионе Алматы.