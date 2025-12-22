#Казахстан в сравнении
Общество

Отец погибшей в стоматологии девочки: Разбирательства будут продолжены

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон, судебная система , фото - Новости Zakon.kz от 22.12.2025 17:39 Фото: pixabay
Отец погибшей девочки Талгат Кумаров 22 декабря 2025 года после оглашения приговора анестезиологу сообщил, что разбирательства по делу его дочери, скончавшейся в стоматологической клинике, будут продолжены, передает корреспондент Zakon.kz.

Талгат Кумаров заявил, что как родитель он полностью не согласен с вынесенным приговором. Он также подчеркнул, что разбирательства по делу будут продолжены, и пообещал информировать СМИ о дальнейшем ходе событий.

"Врач-стоматолог, который, согласно объему лечения зубов, да, уведомлял нас о ходе процесса, но он никак не был привлечен к ответственности. Обвиняют только одного анестезиолога, и по нему только что вынесено было решение. Мы думаем, что те группы анализов и исследования крови, сердца, которые мы предоставляли ранее, – на основании этого они могли бы четко, конкретно для себя оценить риски по объему лечения и так далее. Но по факту они просто моего ребенка "прошляпили", так как они отнеслись небрежно, халатно. То есть они не советовались друг с другом, не принимали какое-то коллегиальное решение с тем же менеджером, анестезиологом и стоматологом совместно", – дополнил Талгат Кумаров.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Он также отметил, что их цель заключается в том, чтобы каждый человек, берущийся за ту или иную работу или деятельность, нес реальную ответственность. Талгат Кумаров считает, что ответственность должны нести стоматолог, а также руководство клиники, и именно они должны оказаться на скамье подсудимых.

"В отношении клиники частное постановление вы видели, но в отношении стоматолога дело еще на 100% не прекращено. Он находится в статусе свидетеля, имеющего право на защиту. А это уже означает, что с него не снимается какая-либо ответственность", – сказал отец девочки.

Ранее был оглашен приговор в отношении врача-анестезиолога Аиды Жумагалиевой, работавшей в клинике, где скончалась девочка. Помимо этого, суд вынес частное постановление в адрес руководства клиники.

18 декабря 2025 года анестезиолог выступила с последним словом. Подсудимая заявила, что не признает свою вину, подчеркнув, что ее честь и достоинство были "разорваны на куски".

В тот день суд завершил стадию судебных прений. Гособвинитель Еркебулан Шалкаров попросил признать анестезиолога Аиду Жумагалиеву виновной и назначить ей наказание в виде 4 лет лишения свободы с лишением права заниматься медицинской деятельностью сроком на 3 года. Он также предложил освободить анестезиолога от наказания в связи с амнистией в честь 30-летия Конституции.

Трагедия случилась 30 октября 2024 года. Девочка не проснулась после лечения зубов под наркозом. 27 ноября 2025 года отец погибшей девочки рассказал, почему доверился именно этой столичной стоматологии, а также что происходило в тот роковой день.

25 ноября прокурор Еркебулан Шалкаров озвучил результаты внеплановой проверки, проведенной департаментом Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
