Общество

Стало известно, сколько малышей родилось в день референдума в Алматы

Роженицы голосуют в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2026 18:12 Фото: пресс-служба акимата г. Алматы
В Алматы в день референдума на свет появились 44 ребенка. Об этом 15 марта 2026 года сообщили в пресс-службе городского акимата, передает Zakon.kz.

По данным местных властей, в родильных домах Алматы с 00:00 до 14:00 15 марта на свет появились 44 малышей – 21 мальчик и 23 девочки. Врачи отмечают, что новорожденные и их мамы чувствуют себя удовлетворительно и находятся под наблюдением специалистов.

"В этот же день в медицинских организациях родовспоможения города была организована возможность участия пациенток в республиканском референдуме", – добавили в акимате.

В трех перинатальных центрах и трех родильных домах участие в голосовании приняли 558 пациенток – рожениц и родильниц, находившихся на лечении и наблюдении в стационарах.

Голосование для пациенток прошло без нарушения режима лечения и восстановления после родов.

В 2025 году президент Касым-Жомарт Токаев внес предложение реструктурировать Парламент: перейти от двухпалатной системы к однопалатной. Первоначально планировалось внести изменения примерно в 40 статей Конституции в рамках парламентской реформы. Однако во время работы выяснилось, что количество поправок будет значительно больше.

В связи с этим 21 января 2026 года президент подписал указ о создании Комиссии по Конституционной реформе. В рамках обсуждения предложений по внесению изменений в Основной закон, в том числе поступивших от казахстанцев, члены комиссии пришли к выводу о необходимости принять новую Конституцию, а также вынести проект Основного закона на общенародный референдум.

Ее проект представили президенту 11 февраля. В этот же день Касым-Жомарт Токаев подписал указ о проведении 15 марта 2026 года республиканского референдума по проекту новой Конституции. Казахстанцам предстоит ответить на вопрос: "Принимаете ли Вы новую Конституцию Республики Казахстан, проект которой опубликован в средствах массовой информации 12 февраля 2026 года?".

Канат Болысбек
Читайте также
Более 8,8 млн казахстанцев проголосовали на референдуме
18:13, Сегодня
Более 8,8 млн казахстанцев проголосовали на референдуме
39 малышей родились в Астане в день референдума
17:01, 06 октября 2024
39 малышей родились в Астане в день референдума
Появилась важная информация для жителей Алматы по референдуму-2026
09:57, 24 февраля 2026
Появилась важная информация для жителей Алматы по референдуму-2026
Последние
Популярные
Читайте также
В России указали на точный счёт в матче "Кайрат" - "Актобе" в КПЛ
18:57, Сегодня
В России указали на точный счёт в матче "Кайрат" - "Актобе" в КПЛ
В двух сетах завершился матч казахстанского теннисиста на престижном турнире в Испании
18:09, Сегодня
В двух сетах завершился матч казахстанского теннисиста на престижном турнире в Испании
Драмой завершился матч "Ахмата" в РПЛ
17:59, Сегодня
Драмой завершился матч "Ахмата" в РПЛ
Кенжебек поделился своим впечатлением от выхода в стартовом составе за "Ахмат"
17:30, Сегодня
Кенжебек поделился своим впечатлением от выхода в стартовом составе за "Ахмат"
