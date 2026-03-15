Стало известно, сколько малышей родилось в день референдума в Алматы

В Алматы в день референдума на свет появились 44 ребенка. Об этом 15 марта 2026 года сообщили в пресс-службе городского акимата, передает Zakon.kz.

По данным местных властей, в родильных домах Алматы с 00:00 до 14:00 15 марта на свет появились 44 малышей – 21 мальчик и 23 девочки. Врачи отмечают, что новорожденные и их мамы чувствуют себя удовлетворительно и находятся под наблюдением специалистов.

"В этот же день в медицинских организациях родовспоможения города была организована возможность участия пациенток в республиканском референдуме", – добавили в акимате.

В трех перинатальных центрах и трех родильных домах участие в голосовании приняли 558 пациенток – рожениц и родильниц, находившихся на лечении и наблюдении в стационарах.

Голосование для пациенток прошло без нарушения режима лечения и восстановления после родов.

В 2025 году президент Касым-Жомарт Токаев внес предложение реструктурировать Парламент: перейти от двухпалатной системы к однопалатной. Первоначально планировалось внести изменения примерно в 40 статей Конституции в рамках парламентской реформы. Однако во время работы выяснилось, что количество поправок будет значительно больше.

В связи с этим 21 января 2026 года президент подписал указ о создании Комиссии по Конституционной реформе. В рамках обсуждения предложений по внесению изменений в Основной закон, в том числе поступивших от казахстанцев, члены комиссии пришли к выводу о необходимости принять новую Конституцию, а также вынести проект Основного закона на общенародный референдум.

Ее проект представили президенту 11 февраля. В этот же день Касым-Жомарт Токаев подписал указ о проведении 15 марта 2026 года республиканского референдума по проекту новой Конституции. Казахстанцам предстоит ответить на вопрос: "Принимаете ли Вы новую Конституцию Республики Казахстан, проект которой опубликован в средствах массовой информации 12 февраля 2026 года?".