"Меня вынудили пойти на убийство": обвиняемый по делу о гибели семьи в Атырау выступил в суде

Обвиняемый Султан Сарсемалиев в ходе судебного разбирательства по делу об убийстве семьи в селе Жангельдин Кызылкогинского района Атырауской области выступил с громким заявлением, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, семья его супруги Акбаян якобы оказывала на него давление.

"Я не хотел, чтобы мои дети остались без матери и отца, бабушки и дедушки, которые их вырастили. Когда мы разводились, они вынудили меня пойти на это убийство. Они задевали мою честь и достоинство. Я признаю свою вину и согласен даже на пожизненное", – заявил подсудимый в ходе процесса.

Ранее государственный обвинитель озвучил версию следствия, согласно которой Сарсемалиев обвиняется в убийстве нескольких членов одной семьи, сокрытии преступления, а также мошенничестве и оформлении кредитов на имя погибших.

Судебное разбирательство проходит в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Атырауской области. Следующее заседание назначено на 28 и 29 мая 2026 года.

О загадочном исчезновении семьи родственники сообщили в полицию спустя два месяца. Официальные поисковые мероприятия начались 25 декабря 2025 года. 6 января 2026 года тела супругов обнаружили в собственном сарае в селе Жангельдин.

По подозрению в совершении преступления в международный розыск объявили 29-летнего жителя Махамбетского района Султана Сарсемалиева. 13 января стало известно, что вместе с подозреваемым в международный розыск объявлена его супруга – 30-летняя Акбаян Мукангалиева, младшая дочь погибшей семьи. 24 февраля в МВД заявили, что в Индонезии их задержали. А 25 февраля стало известно, что дочь убитых тоже признана подозреваемой. Однако в мае в прокуратуре сообщили, что Акбаян Мукангалиева не причастна к убийству, поэтому уголовное преследование по факту убийства в ее отношении прекращено.

9 марта Султана Сарсемалиева и Акбаян Мукангалиеву доставили в Атырау. На допросе подозреваемый Сарсемалиев признался в убийстве Наурыза и Мирамгуль – детей убитых супругов. Их тела были обнаружены в мкр. Геолог в пригороде Атырау во дворе дома, который ранее снимал Сарсемалиев вместе с женой.