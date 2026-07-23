"Узнавали из SMS-сообщений": генпрокурор Казахстана раскрыл, кого коснулась историческая амнистия

Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов сегодня, 23 июля 2026 года, раскрыл подробности исторической амнистии, сообщает Zakon.kz.

Он напомнил, что административная амнистия, ставшая одним из первых практических воплощений новой народной Конституции, проведена впервые в истории независимого Казахстана по инициативе главы государства.

"Это инициатива Касым-Жомарта Кемелевича Токаева с заботой о гражданах позволила сотням тысяч людей почувствовать реальную поддержку государства", – написал Берик Асылов в соцсети X (Twitter) в четверг.

По данным генпрокурора, менее чем за месяц от исполнения административных взысканий освобождены 681,7 тыс. граждан по 1,3 млн дел со штрафами на общую сумму 22,8 млрд тенге. Охвачено более 380 статей КоАП РК, в том числе по налоговым, таможенным, санитарным, экологическим нарушениям, нарушениям в сфере предпринимательства, торговли и так далее.

"Сюда вошли многие нарушения, выявленные органами полиции, государственных доходов, экологии, санитарно-эпидемиологического надзора и другими, которые не предусматривают административный арест и не относятся к другим нарушениям, не подпадающим под амнистию". Берик Асылов

Он подчеркнул, что благодаря полной цифровой готовности органов прокуратуры, а также слаженной работе всех государственных органов амнистия реализована менее чем за один месяц: без заявлений граждан, хождений по кабинетам, сборов документов и иных бюрократических процедур.

"О прекращении дел об административных правонарушениях граждане узнавали из SMS-сообщений. Для многих семей это означало не только освобождение от финансовой нагрузки, но и прекращение исполнительных производств, снятие ограничений, возврат ранее задержанных транспортных средств и возможность начать с чистого листа". Берик Асылов

Генпрокурор отметил, что граждане выражают слова благодарности, высоко оценив такой подход государства.

"Показателен пример жителя области Жетысу, автомобиль которого с начала года находился на специализированной стоянке из-за неуплаты штрафов. В результате применения закона об амнистии дела об административных правонарушениях в отношении него прекращены, а транспортное средство полиция вернула владельцу". Берик Асылов

Также он подчеркнул, что реализация инициативы президента потребовала от всех государственных органов (органы прокуратуры, внутренних дел, государственных доходов, экологии, акиматы и другие) особой ответственности.

"Приоритетом остается безусловное соблюдение закона: каждый, кто имеет право на амнистию, должен ее получить, и никто не должен воспользоваться ею вопреки требованиям закона. Проведенная работа показала, что современные цифровые технологии способны сделать государственное управление не только эффективнее, но и избавить граждан от лишних бюрократических процедур. Именно так укрепляются справедливость, доверие общества к государству и принцип "Закон и Порядок". Берик Асылов

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон о масштабной амнистии в Казахстане 1 июля 2026 года. А в МВД заявили, что закон об амнистии – это акт гуманизма по случаю принятия новой Конституции РК к отдельным лицам, совершившим уголовные и административные правонарушения. Также в ведомстве отметили, что, согласно подписанному главой государства закону, в Казахстане простят 1 млн штрафов и освободят тысячи осужденных.

Материал по теме Опубликован закон об амнистии: кого освободят от уголовной ответственности

16 июля в МВД раскрыли первые итоги масштабной амнистии в Казахстане. Отмечалось, что по линии органов внутренних дел амнистия затронула порядка 590 тыс. человек. В отношении них прекращено исполнение более 1,3 млн административных взысканий на общую сумму свыше 22 млрд тенге.