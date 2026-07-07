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События

Казахстанка едва не погибла после пластической операции: клинику ждет проверка

Больница, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, операция, операционная, медицинские инструменты, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2026 01:14 Фото: pexels
В клинике, после операции в которой жительнице Актау потребовалось срочное медицинское вмешательство, проведут проверку. Об этом сообщила Нурсулу Мухамбетярова, руководитель департамента Комитета медицинского и фармацевтического контроля Мангистауской области, передает Zakon.kz.

Как пишет 7 июля 2026 года издание Lada.kz, проведению внеплановой проверки в отношении частной клиники привлекут независимых экспертов из Караганды, а также врача-эпидемиолога, так как заявительница указала в качестве осложнений наличие инфекционного процесса.

"В случае выявления нарушений по результату проверки будут приниматься какие-либо меры. Мы ждем, когда нам Караганда предоставит независимых экспертов", – сообщила Нурсулу Мухамбетярова.

Она пояснила, что после ряда резонансных случаев гибели пациентов после пластических операций и косметологических процедур в частных кабинетах и клиниках, по всему Казахстану назначены внеплановые проверки. Для их проведения привлекают экспертов по пластической хирургии, которых очень мало. Поэтому подтверждение и проведение проверки может занять некоторое время.

Добавим, что 2 июля 2026 года жительница Актау Камила Нуржан заявила, что после проведенной в одной из частных клиник процедуры липосакции была экстренно госпитализирована с тяжелым гнойным воспалением.

По утверждению Камилы, стоимость операции составила 450 тысяч тг и перед вмешательством ей сообщили лишь о стандартных последствиях липосакции – возможных синяках, отеках и болезненности. О риске развития тяжелых инфекционных осложнений, включая гнойное воспаление, ей, как утверждает Камила, подробно в клинике не рассказывали.

После операции ее самочувствие начало ухудшаться. Женщина отмечает, что появились боли в области живота, воспаление, гнойные выделения и неприятный запах. С этими жалобами, как утверждает Камила, она неоднократно обращалась в клинику.

В итоге ее экстренно госпитализировали в Мангистаускую областную многопрофильную больницу и провели срочную операцию.

Согласно медицинскому диагнозу, который предоставила пациентка, у нее была диагностирована флегмона передней брюшной стенки – острое гнойное воспаление мягких тканей, требующее хирургического вмешательства. Врачам пришлось вскрыть пораженный участок и удалить гной.

15 мая 2026 года в частной клинике в Алматы умерла 53-летняя Сауле Базархан. Произошедшее повергло в шок маму Кайрата Нуртаса – Гульзиру Айдарбекову, с которой блогер дружила. 20 мая дочь Сауле Базархан раскрыла некоторые обстоятельства трагедии, заявив, что клиника все еще оказывает услуги. 21 мая в полиции Алматы сообщили, что по факту смерти Сауле Базархан возбуждено уголовное дело.

Также в мае стало известно о другой трагедии. В Актау скончался депутат Мангистауского областного маслихата Ербол Айтуов после обращения в клинику пластической хирургии. 49-летний госслужащий планировал провести липосакцию подбородка.

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Канат Болысбек
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