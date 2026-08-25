С 25 августа только по дороге и с правами: в Казахстане ужесточили правила для электросамокатов

Сегодня, 25 августа 2026 года, в Генеральной прокуратуре (ГП) Казахстана заявили, что самокат больше не развлечение. Гражданам напомнили о новых правилах и ответственности на дороге, сообщает Zakon.kz.

Как подчеркнул представитель Генпрокуратуры Саян Абденов, с каждым годом на дорогах Казахстана становится все больше электросамокатов, мопедов, велосипедов и других средств индивидуальной мобильности.

"Вместе с ростом их популярности увеличивается и количество дорожно-транспортных происшествий с участием такого вида транспорта. С начала года по вине водителей мопедов зарегистрировано 390 ДТП, в которых 33 человека погибли, еще 461 получил травмы. По вине велосипедистов произошло 169 аварий, водителей малых электрических транспортных средств – 97, электросамокатов – 47. Во всех этих происшествиях пострадали 329 несовершеннолетних, 10 детей погибли", – перечислил спикер.

При этом, по словам представителя ГП РК, сами пользователи таких транспортных средств нередко становятся жертвами ДТП. Зафиксировано 145 наездов на водителей электросамокатов, 82 – на водителей мопедов и 52 – на водителей малых электрических транспортных средств. Эти происшествия унесли жизни четырех человек, еще почти 300 получили различные травмы.

"Эти цифры свидетельствуют о том, что безопасность зависит от дисциплины всех участников дорожного движения". Саян Абденов

Он напомнил, что в связи с ростом аварийности в законодательство внесены изменения, направленные на повышение безопасности пользователей средств индивидуальной мобильности.

"С 25 августа 2026 года движение электросамокатов по тротуарам и пешеходным дорожкам запрещается. При наличии велосипедной дорожки или велополосы движение должно осуществляться только по ним, а при их отсутствии – по правому краю проезжей части либо по обочине в соответствии с Правилами дорожного движения (ПДД)". Саян Абденов

Также казахстанцам необходимо помнить, что движение по проезжей части разрешается только лицам старше 18 лет, имеющим водительское удостоверение соответствующей категории и использующим защитный шлем.

"Водители мопедов обязаны двигаться исключительно по проезжей части, а при пересечении дороги по пешеходному переходу владельцы самокатов, велосипедов и мопедов должны спешиться и вести транспортное средство рядом с собой. Запрещается перевозить пассажиров, пользоваться телефоном, не удерживая руль, а также двигаться в темное время суток без светоотражающих элементов". Саян Абденов

Особую опасность, как отметил представитель ГП РК, представляет движение на высокой скорости в местах массового передвижения людей. Первыми в зоне риска оказываются дети, пожилые граждане и родители с колясками. Не менее опасны мокрый асфальт, металлические люки и плиточное покрытие, где сцепление колес с дорогой значительно снижается.

"Перед каждой поездкой необходимо убедиться в исправности транспортного средства, использовать защитную экипировку и не отвлекаться во время движения". Саян Абденов

Также спикер обратился и к водителям.

"Повышенную внимательность должны проявлять и водители автомобилей. При проезде перекрестков, дворовых территорий, пешеходных переходов и мест возможного появления пользователей самокатов и велосипедов необходимо снижать скорость и быть готовыми к неожиданному изменению дорожной обстановки". Саян Абденов

Как заявил представитель ГП РК, особую тревогу вызывают ДТП с участием несовершеннолетних.

"Родителям следует с раннего возраста обучать детей Правилам дорожного движения, контролировать использование ими самокатов и велосипедов и не допускать управления транспортными средствами в случаях, когда это запрещено законом". Саян Абденов

В связи с вышеперечисленным Генпрокуратура напоминает казахстанцам, что:

"Электросамокат, велосипед или мопед не делают человека менее уязвимым на дороге. При столкновении с автомобилем именно водитель двухколесного транспорта чаще всего получает наиболее тяжелые травмы. Несколько секунд спешки, невнимательности или пренебрежения правилами могут стоить здоровья и жизни".

Гражданам также напомнили, что безопасность на дорогах начинается с личной ответственности каждого, и призвали беречь себя и своих близких.

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