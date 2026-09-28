Серик Сапиев поддержал Данияра Елеусинова, но казахстанцы разделились во мнениях

Казахстанский боксер и олимпийский чемпион Серик Сапиев поддержал оскандалившегося Данияра Елеусинова и призвал соотечественников отнестись к нему с пониманием. Но казахстанцы разделились во мнениях, сообщает Zakon.kz.

Сапиев отметил, что "закон – это основа, перед которой мы все равны, и дисциплина важна как в спорте, так и в жизни".

"Сегодня мне искренне хочется поддержать своего друга Данияра Елеусинова в этот непростой для него момент. Данияр – наш олимпийский чемпион, человек, который своим трудом прославлял Казахстан на мировой арене. За его плечами огромный труд, дисциплина и множество побед. Просим каждого отнестись к Данияру с пониманием и уважением", – написал он в Instagram накануне, 27 сентября 2026 года.

По словам Сапиева, "нужно дождаться объективного рассмотрения всех обстоятельств".

"Я верю в Данияра, желаю ему скорее вернуться в строй, чтобы дальше радовать всех своими победами!" – заключил он.

Согласились со словами Сапиева и его подписчики. Они призвали поддержать Елеусинова. Некоторые предложили отправить Данияра в специализированный реабилитационный центр, где люди лечатся от зависимостей:

"Согласен, бро".

"Слова настоящего друга!"

"Закройте его в рехаб хороший на полгода хотя бы… Такой талантливый спортсмен сам себя губит".

"Все верно... Бывают трудные моменты в жизни, но для того друг и нужен, чтобы подставить плечо! Саке красавец! Вытаскивайте чемпиона!"

"Данияр – легенда! Нужно поддержать хорошего человека, все мы не безгрешные и все ошибаются, потому что мы – люди. Это нормально, главное – чтобы в это время были рядом хорошие люди".

"Не судим и еще раз не судим. Мы не знаем, что у человека в душе и через что ему приходится проходить. Зависимость – это не повод ставить на человеке крест. Он прежде всего спортсмен и человек, который сейчас, возможно, нуждается не в осуждении, а в поддержке. Желаю ему сил, мужества и главное – найти в себе желание выбраться и начать новую страницу".

Но нашлись среди комментаторов и те, кто заявил, что Елеусинов – взрослый мужчина, который должен взяться за свое лечение. Они также припомнили предыдущие скандальные выходки спортсмена и призвали его "перестать терять свое лицо":

"Да поплыл ваш Данияр и сломался".

"Он не маленький мальчик, а взрослый мужик. Если есть проблемы, пусть лечится".

"Сами пишете про закон, в тоже время просите понять и помочь. А в чем виноваты люди с этого рейса?"

"Перед законом все равны. Почему-то вы любите прикрываться былыми заслугами. Они есть и их никто не оспаривает. Нужно вести себя подобающе. На вас равняется молодежь".

"Серик, в таком случае наш чемпион должен перестать терять свое лицо. Да, все мы не безгрешны... Но зачем из раза в раз привлекать на себя негативное внимание, тем самым обесценивая свою значимость для казахского народа. Нужно знать меру".

"При всем уважении, но я хочу выразить свое мнение. Если из-за этого инцидента задержали рейс, то там было много людей. И каждый из них рассчитывал на этот рейс, время, чтобы вовремя долететь. Считаю это неприемлемым, и вы хорошо написали, что все равны перед законом".

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25 сентября 2026 года в аэропорту Алматы из-за пассажира произошла задержка вылета рейса авиакомпании FlyArystan, следовавшего в Астану. Причиной стало происшествие с олимпийским чемпионом по боксу Данияром Елеусиновым. По словам очевидцев, спортсмен "буквально перед взлетом передумал лететь и вышел из самолета". Согласно правилам авиационной безопасности, в этом случае другие пассажиры должны покинуть лайнер, необходимо также выгрузить багаж для нового досмотра.

Транспортные полицейские задержали Данияра Елеусинова и доставили в отдел полиции для разбирательства. По результатам медицинского освидетельствования у него была установлена легкая степень алкогольного опьянения.

26 сентября стало известно, что по итогам проверки Данияр Елеусинов был привлечен к административной ответственности сразу по пяти статьям КоАП РК. Решением суда его арестовали на 10 суток.