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Общество

Хорошую новость о метро сообщили алматинцам

Метрополитен, пассажиры метро, метро, общественный транспорт, вагоны метро, люди в метро, работники метро, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2026 15:46 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Алматинском метрополитене 12 ноября 2026 года проинформировали о масштабах увеличившегося с осени пассажиропотока и поделились хорошими новостями, сообщает Zakon.kz.

В метро отметили, что увеличение числа пассажиров связано с началом нового учебного года.

"В настоящее время среднесуточный пассажиропоток достиг 130 000 человек, что на 73% больше по сравнению с августом", – сообщили там.

В метро также рассказали, что на фоне этого были внесены коррективы в график движения поездов.

"Сейчас на линии ежедневно работают 14 из 15 имеющихся составов, а один находится в резерве. Кроме того, проводится обновление системы оплаты проезда и турникетов: на сегодняшний день модернизировано уже 60% турникетов", – добавили в метро.

Кроме того, в декабре этого года в сети метрополитена появятся новые вагоны, а в 2027 году запланирован ввод в эксплуатацию еще одной партии новых вагонов.

Заметный рост пассажиропотока в метро наблюдается с сентября. Так, с утра до 15:00 1 сентября метрополитеном воспользовались около 40 тысяч пассажиров. Образующиеся на входе пробки в метро объяснили регулируемым пропуском пассажиров.

9 ноября 2026 года в метро Алматы случился коллапс. Причина была в сбое работы оплаты проезда по QR-кодам системы "Онай". В метрополитене после этого рассказали, что работают над усовершенствованием работы турникетов, чтобы ускорить процесс оплаты и прохождения пассажиров.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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