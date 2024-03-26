Эксперт: Терроризм – глобальный вызов, касающийся всех без исключения

Депутат Мажилиса Никита Шаталов прокомментировал встречу Касым-Жомарта Токаева с американским сенатором Стивом Дэйнсом, на которой президент подчеркнул, что Казахстан одним из первых осудил недавний террористический акт в Подмосковье и выразил солидарность с Россией, сообщает Zakon.kz.

Политолог отметил, что Стив Дэйнс – член республиканской партии и "представляет все-таки оппозицию по отношению к действующему президенту США".

Он подчеркивает, что визит сенатора готовился заранее, но реальность скорректировала, скорее всего, и тему разговора. Бейнс оказался в Астане сразу после теракта в Подмосковье.

"Очевидно, что такой масштабный акт насилия сильно влияет на глобальную повестку. В деле борьбы с радикалами, в том числе в нашем регионе, требует совместных усилий и постоянного обмена информацией по линии спецслужб и официальным, публичным каналам". Никита Шаталов

Об этом же, продолжает эксперт на своей странице в Telegram, по сути, и сообщается в официальном сообщении Акорды.

Кроме традиционных дипломатических реверансов о развитии торговых взаимоотношений и парламентской дипломатии, в нем есть и важный сигнал о ситуации в регионе.

"Президент подчеркнул, что Казахстан одним из первых осудил недавний террористический акт в Подмосковье и выразил солидарность с Россией. Смысл этого сообщения, адресованного истеблишменту США, очень простой: несмотря на разногласия и конфликты, есть вещи, борьба с которыми должна быть совместной. Это глобальные вызовы, касающиеся всех без исключения, и терроризм – один из них". Никита Шаталов

Такая рамка, заключает он, для сотрудничества как раз может сформировать доверие, которое в наше время в дефиците, и стать отправной точкой для дальнейших переговоров.

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