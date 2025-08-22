Токаев и Жапаров приняли участие в заседании Высшего межгосударственного совета Казахстана и Кыргызстана

Под председательством президентов Касым-Жомарта Токаева и Садыра Жапарова состоялось седьмое заседание Высшего межгосударственного совета Казахстана и Кыргызстана, сообщает Zakon.kz.

В своем выступлении глава нашего государства выразил признательность Президенту Кыргызстана за приглашение и назвал целью своего официального визита укрепление казахско-кыргызских связей и расширение взаимовыгодного сотрудничества.

– Убежден, что благодаря политическому диалогу на высоком уровне взаимодействие между нашими странами выйдет на качественно новый уровень. Казахи и кыргызы – братские народы, связанные общей историей и судьбой. Наши страны неизменно поддерживали друг друга и в трудную минуту, и в радостные дни. Наша дружба, выдержавшая испытание временем, – это завещанное предками духовное наследие, передаваемое из поколения в поколение. Сегодня отношения между двумя народами переросли в нерушимое партнерство, основанное на взаимном доверии и уважении. Связи между двумя странами развиваются в духе союзничества. Кыргызстан – один из основных стратегических партнеров Казахстана в регионе. Объем двусторонней торговли достиг около 2 миллиардов долларов. Имеются все возможности увеличить этот показатель. Инвестиционное сотрудничество расширяется с каждым годом, что позволило успешно реализовать ряд совместных проектов. Мы координируем действия в водно-энергетической отрасли. Укрепляются связи в культурно-гуманитарной сфере, – отметил Президент Казахстана.

По его словам, наша страна уделяет особое внимание углублению взаимодействия с Кыргызстаном.

– В прошлом году мы подписали исторический Договор об углублении и расширении союзнических отношений. Сегодня мы принимаем Комплексный план сотрудничества. Уверен, что эти важные шаги придадут новый импульс развитию казахско-кыргызских отношений. Правительствам обеих стран следует руководствоваться целями и задачами, обозначенными в этом плане, – добавил Касым-Жомарт Токаев.

Садыр Жапаров подчеркнул, что привержен курсу на всестороннее укрепление отношений с Казахстаном в духе дружбы, добрососедства и исконного братства

– Казахстан – наш самый близкий сосед, братская страна, занимающая особое место во внешней политике Кыргызстана, один из наших основных торговых партнеров. С глубоким удовлетворением хочу отметить, что благодаря Вашей личной поддержке, уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, между нашими государствами уверенно развиваются стратегическое партнерство и союзнические отношения. Издавна наши народы жили в согласии и дружбе, поддерживая друг друга. В этой связи глубоко убежден, что на основе сложившихся традиций дружбы мы сможем совместно решать все возникающие вопросы. Ведь кыргызы и казахи – народы-близнецы. Великий Абай говорил: "Ни один казах не усомнится в едином происхождении кыргызов и казахов", – сказал Садыр Жапаров.

В ходе заседания были рассмотрены вопросы сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-транзитной, водно-энергетической и культурно-гуманитарной сферах.

С докладами выступили заместитель Председателя Кабинета министров – министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызстана Бакыт Торобаев, заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Казахстана Серик Жумангарин, министр экономики и коммерции Кыргызстана Бакыт Сыдыков, министр транспорта и коммуникаций Кыргызстана Абсаттар Сыргабаев, директор Пограничной службы ГКНБ Кыргызстана Абдикарим Алимбаев, министр транспорта Казахстана Нурлан Сауранбаев, министр энергетики Кыргызстана Таалайбек Ибраев, министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов, министр водных ресурсов и ирригации Казахстана Нуржан Нуржигитов, министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызстана Мирбек Мамбеталиев, министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева.

Министр науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек и министр науки, высшего образования и инноваций Кыргызстана Бактияр Орозов объявили об открытии филиала Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева на базе Ошского государственного университета.

