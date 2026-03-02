#Референдум-2026
#Казахмыс
Политика

Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с королем Бахрейна

президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 02.03.2026 16:12 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана переговорил по телефону с королем Бахрейна, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда 2 марта, в рамках обсуждения текущей ситуации на Ближнем Востоке с шейхом Хамадом бен Исой Аль Халифой Касым-Жомарт Токаев заявил о поддержке и солидарности с братским народом Бахрейна в этот непростой период.

"Глава государства выразил обеспокоенность по поводу ракетных атак на объекты гражданской инфраструктуры Бахрейна и других стран, не участвующих в войне против Ирана. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан выступает за деэскалацию ситуации и мирное урегулирование конфликта посредством диалога и дипломатии", – говорится в сообщении.

В свою очередь король Хамад бен Иса Аль Халифа поблагодарил президента Казахстана за неизменную поддержку и подтвердил стремление своей страны к дальнейшему наращиванию двустороннего сотрудничества с акцентом на торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие.

Собеседники подтвердили приверженность укреплению казахско-бахрейнских отношений дружбы и партнерства, а также пожелали братским народам двух стран мира, благополучия и процветания в священный месяц Рамазан.

Отметим, что Касым-Жомарт Токаев внимательно следит за развитием ситуации на Ближнем Востоке. 1 марта он выразил поддержку королю Иордании. Также провел телефонный разговор с эмиром государства Катар. Касым-Жомарт Токаев решительно осуждает все военные акции, направленные на подрыв суверенитета и безопасности дружественных и братских для Казахстана государств.

На Ближнем Востоке разгорелся очередной кризис. 28 февраля 2026 года Израиль и США ударили по столице Ирана. В ответ Иран запустил ракеты по базам США в Ближневосточном регионе и Израилю. Погибли сотни людей и высшее руководство во главе с аятоллой Хаменеи, ударами была разрушена его резиденция.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
